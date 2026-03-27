BBW Makassar Hadir Kembali, Perkuat Gerakan Literasi Jutaan Buku Internasional Berkualitas dan Harga Terjangkau

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Big Bad Wolf (BBW) Books, bazar buku internasional terbesar di dunia, kembali hadir di Makassar untuk kedua kalinya sebagai bagian dari perjalanan 10 tahun BBW Indonesia dalam memperluas gerakan literasi di Tanah Air.

BBW Makassar 2026 akan digelar di SMMCC (Summarecon Mutiara Makassar Convention Center) mulai 2 hingga 12 April 2026, dari pukul 10.00 hingga 22.00 WITA, dengan bebas biaya masuk.

Kehadiran ini menjadi momentum penting untuk mendekatkan akses buku internasional berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Mengusung misi global “Ubah Dunia, Satu Buku Setiap Waktu”, satu dekade perjalanan BBW di Indonesia terus bertumbuh bersama masyarakat dengan mengajak membaca menjadi bagian dari gaya hidup dan investasi masa depan.

Dalam rangka perayaan 10 tahun BBW Indonesia (BBW X-Xtraordinary), tahun 2026 menjadi perjalanan literasi terbesar BBW dengan menghadirkan bazar buku di 14 kota di seluruh Indonesia.

Founder Big Bad Wolf Books, Andrew Yap, menyatakan Makassar memiliki posisi strategis dalam memperluas jangkauan gerakan literasi ke masyarakat yang lebih luas sebagai pusat pendidikan dan budaya di Sulsel.

Menurutnya, kehadiran BBW untuk kedua kalinya di kota ini juga menjadi wujud apresiasi terhadap antusiasme masyarakat Makassar terhadap buku dan budaya membaca.

“Makassar memiliki energi yang luar biasa dalam hal semangat belajar dan membaca,” ujar Andrew Yap.

Sementara Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia, Marthius Wandi Budianto, menegaskan, BBW Makassar merupakan bagian dari komitmen BBW untuk menjangkau lebih banyak pembaca di berbagai wilayah Indonesia.

Selama 10 tahun perjalanan BBW di Indonesia, jutaan buku telah menemukan pembacanya dan turut menumbuhkan kebiasaan membaca di keluarga dan komunitas.

“Kehadiran kembali BBW di Makassar menjadi bukti bahwa semangat literasi di Sulawesi Selatan terus berkembang, dan kami ingin kembali menjadi bagian dari perjalanan tersebut,” jelasnya.

BBW Makassar 2026 menghadirkan jutaan buku internasional dari berbagai kategori seperti buku anak, novel, pendidikan, bisnis, hobi, hingga buku referensi dengan diskon hingga 90%.

Program SERBA menawarkan harga super terjangkau mulai dari Rp19.000, Rp39.000, hingga Rp79.000, serta koleksi buku internasional pilihan di bawah Rp100.000. Sebagai nilai tambah, pengunjung dapat menikmati voucher F&B eksklusif dari transaksi.

Khusus bagi pelajar, BBW Makassar menghadirkan program Student Promo berupa tambahan diskon sebesar 5 persen untuk kategori buku pilihan sebagai bentuk dukungan BBW dalam mendorong budaya membaca di kalangan generasi muda.

Selain itu, pengunjung juga dapat mengikuti Book Haul Contest dengan hadiah voucher dan merchandise eksklusif harian.

Sebagai puncak kejutan, tersedia program Belanja Buku Berhadiah dengan kesempatan memenangkan voucher tiket penerbangan senilai miliaran rupiah dari Lion Parcel bersama maskapai Lion Group, hingga emas batang eksklusif.

BBW Indonesia juga bekerja sama dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai Official Bank Partner yang menghadirkan program diskon tambahan hingga 15 persen di BCA Day serta berbagai promo menarik selama periode acara.

Untuk mendukung kenyamanan berbelanja, BBW Indonesia bekerja sama dengan Lion Parcel sebagai Official Logistic Partner yang menghadirkan promo eksklusif berupa diskon ongkos kirim 20% dengan free packing.

EVP Transaction Banking Business Development BCA, Norisa, mengatakan BBW Makassar 2026 menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk turut berkontribusi dalam mendorong budaya membaca di masyarakat.

“Kami berharap, pengunjung tidak hanya pulang dengan buku di tangan, tetapi juga dengan semangat membaca yang terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2026, Big Bad Wolf Books Indonesia berkomitmen memperluas akses buku berkualitas dan terjangkau melalui tur literasi di 14 kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Pekanbaru, Batam, Makassar, Jakarta (dua kali), Manado, Balikpapan, Semarang, Bandung, Pontianak, Yogyakarta, Palembang, dan Medan.

Tur ini menjadikan 2026 sebagai perjalanan literasi terbesar BBW di Indonesia dengan jumlah kota terbanyak sepanjang sejarah BBW Indonesia. (eky)