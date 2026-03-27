Das’ad Latif Berpesan Perkuat Persaudaraan di Acara Halalbihalal UNM

MAKASSAR, UPEKS— Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Halalbihalal 1447 H. Kegiatan ini berlangsung di Hall Pascasarjana UNM pada Jumat, 27 Maret 2026.

Halalbihalal 1447 H ini dihadiri Dr. H. Das’ad Latif sebagai pembawa tausyiah, juga turut dihadiri oleh Plt Rektor UNM, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum beserta jajaran para wakil rektor, dekan beserta jajarannya, ketua majelis profesor, senat akademik universitas, serta seluruh civitas akademika UNM.

Penceramah, Ustaz Das’ad Latif menghimbau kepada sivitas akademika agar terus memperkuat persaudaraan antar manusia, sebab ada dua tingkatan dosa yakni dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia.

“Ada dua dosa, dosa kepada Allah serta dosa kepada manusia. Maka kita harus terus perkuat persaudaraan,” ungkapnya.

Dalam momentum ini, Plt Rektor UNM, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum menyampaikan harapannya agar momentum ini bisa memperkuat kekuatan cinta serta memperkuat posisi universitas.

“Momentum hari ini kita berharap bisa memperkuat cinta kita dan memperkuat keberlangsungan di universitas,” ujarnya.

Di samping itu, Plt Rektor UNM sampaikan terima kasihnya atas kehadiran Ustas Das’ad Latif yang di tengah kesibukannya bisa menyempatkan hadir pada acara halalbihalal.

“Terimakasih kepada pak ustas luar biasa ditengah kesibukannya masih menyempatkan waktunya, kami selalu merindukan kehadirannya,” tuturnya. (jir)