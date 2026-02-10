10 Tahun Rusak, Lift RSUD Maspul Berfungsi Kembali

ENREKANG, UPEKS.co.id–Setelah lebih dari 10 tahun tidak berfungsi kini lift gedung utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrempulu, Enrekang berfungsi kembali. Lift ini kembali beroperasi sejak tanggal 5 Januari 2026, lift ini merupakan salah satu akses yang memudahkan pasien dan petugas untuk menuju kelantai 2 Rumah Sakit.

Plt. Direktur RSUD Maspul drg. Rahmad R,Sp.B.M.M mengatakan setelah difungsikan pasien tak harus lagi dibawa melalui lift 4 lantai yang jaraknya agak jauh dari lift gedung utama. Hal ini disampaikan drg. Rahmat kepada Upeks, Rabu (25/2/2026).

“Alhamdulillah sekarang liftnya sudah berfungsi kembali, ini sebagai jalan pintas pasien untuk mendapatkan perawatan misalkan ke laboratorium dan sebagainya dengan cepat, dulu pasien lewat lift yang jauh nah sekarang pasien sudah lebih nyaman lagi,” . Kata Plt. Direktur RSUD Maspul drg. Rahmad R.

Kapasitas lift dapat memuat satu orang pasien dengan tempat tidur ataupun kursi roda yang didampingi oleh petugas kesehatan.Dokter Rahmad mengatakan didalam lift nantinya akan di branding dengan berbagai tulisan seperti visi misi RSUD Massenrempulu, jenis-jenis pelayanan sebagai informasi untuk pasien dan keluarganya.

Sejak dipimpin drg. Rahmad Ritangnga, sebagai Plt. Direktur, pelayanan di RSUD Maspul semakin baik, begitupun dengan Manajemen Rumah sakit. Dokter Rahmad mengatakan saat ini RSUD Maspul juga sudah menerapkan sistem pelayanan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) di atas 60%.

KRIS adalah KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) adalah sistem standarisasi fasilitas rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan . Kebijakan ini bertujuan memberikan pelayanan setara dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN, dengan mematuhi 12 kriteria teknis ruang rawat inap seperti tersedia outlet Oksigen ,tersedia Nurse Call,Tirai Anti Bakteri,suhu ruangan yg stabil dan beberapa standar lain. (sry)