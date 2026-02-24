Sebelum Bekerja, Satgas TMMD ke-127 Gelorakan Yel-Yel Sebagai Simbol Penyemangat

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Personel Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 memulai kegiatan dengan penuh semangat melalui apel pagi yang dilaksanakan di lokasi sasaran, Selasa (24/2/2026).

Apel tersebut menjadi momentum untuk pengecekan personel, pembagian tugas, serta penyampaian arahan sebelum melanjutkan pekerjaan sasaran fisik.

Di akhir apel pagi, seluruh personel Satgas TMMD turut bergotong royong menggelorakan yel-yel penyemangat. Suara lantang dan kompak menggema di lokasi kegiatan, menambah motivasi sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Kapten Arh. Muh. Danial Rustam Komandan SSK TMMD ke-127 menyampaikan bahwa yel-yel tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk penanaman semangat kebersamaan dan soliditas antara prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan masyarakat.

“Dengan semangat dan kekompakan, setiap pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yel-yel ini menjadi energi positif bagi seluruh personel dan warga sebelum melaksanakan aktivitas pembangunan sasaran fisik,” ujarnya.

Setelah apel dan yel-yel, personel Satgas langsung bergerak menuju titik-titik sasaran fisik, seperti pembangunan infrastruktur, rehabilitasi fasilitas umum, dan pengerjaan sarana prasarana lainnya yang telah diprogramkan dalam TMMD ke-127. (sufri)