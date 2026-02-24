Pemkab Gowa Dorong Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah Melalui Musrenbang

GOWA, UPEKS.co.id–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus berkomitmen dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif.

Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemuda Kabupaten Gowa Tahun 2027 di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Selasa (24/2/2026).

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengatakan Musrenbang Pemuda merupakan sarana resmi bagi pemuda untuk terlibat dalam penyusunan arah pembangunan daerah, ruang partisipasi yang terstruktur dalam sistem perencanaan daerah.

Melalui forum ini, aspirasi pemuda dihimpun, dibahas, dan dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

“Forum ini memastikan bahwa pembangunan dan kebijakan daerah tidak berjalan satu arah namun juga memahami kebutuhan generasi muda. Pemerintah berkomitmen menjadikan forum ini sebagai bagian penting dari proses perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman,” katanya.

Orang nomor satu di Gowa itu mengaku pemuda harus mengambil peran strategis di tengah dinamika global yang penuh tantangan sekaligus peluang ini. Menurutnya meskipun pertumbuhan ekonomi domestik tetap kuat, kondisi global dapat memengaruhi ekspor, investasi, dan akses pasar.

“Kita hidup di masa yang penuh tantangan sekaligus peluang. Kabupaten Gowa memiliki potensi besar termasuk jumlah pemuda produktif yang menjadi modal utama pembangunan. Ini adalah kekuatan yang harus kita arahkan melalui kebijakan yang tepat agar peluang tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi muda kita,” tambahnya.

Kendati demikian, dirinya mengingatkan agar setiap usulan selalu melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga usulan pemuda dapat terakomodir secara optimal dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Ruang pertumbuhan itu ada, namun kesiapan dan arah kebijakan harus selaras. Kita tidak bisa membangun kebijakan hanya berdasarkan asumsi. Kita membutuhkan masukan langsung dari generasi yang ada. Inilah posisi strategis Musrenbang Pemuda,” tambahnya.

Mengangkat tema “Pemuda Produktif, Gowa Kompetitif”, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang partisipasi resmi dan terstruktur bagi pemuda dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan melahirkan rekomendasi yang realistis, terukur, dan berpihak pada peningkatan kualitas pemuda Gowa.

“Semoga semangat keterlibatan terus berlanjut dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Dengan kerja bersama, komitmen yang konsisten, dan semangat kolaborasi, saya yakin pemuda Gowa akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing,” harap Bupati Talenrang.

Sementara Kepala Bappeda Gowa, Sujjadan, menyampaikan bahwa Musrenbang Pemuda merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2027 yang mengacu pada regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan di bidang kepemudaan.

“Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi isu strategis kepemudaan, menghimpun usulan program yang relevan dengan peningkatan kapasitas pemuda, serta mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam pembangunan yang partisipatif dan inklusif,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Perwakilan Pemuda, Amar Anggriawan, menyampaikan bahwa gabungan unsur pemuda sebelumnya mengusulkan 12 usulan, dimana dari usulan tersebut terakomodir 6 usulan atau 50 persen untuk tahun 2026.

“Kedepan diharapkan semakin banyak aspirasi pemuda yang dapat direalisasikan dengan catatan sejalan dengan program prioritas daerah sehingga kontribusi generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Gowa semakin nyata dan berdampak luas,” pungkasnya.

Musrenbang Pemuda ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Kepala ATR BPN Gowa, Perwakilan Balitbanda Sulsel, Pimpinan SKPD, Camat dan perwakilan organisasi kepemudaan, komunitas kreatif, delegasi pemuda dari kecamatan se-Kabupaten Gowa. (sofyan)