Bukber Pemkab Sidrap di Batulappa Perkuat Kedekatan dengan Warga

SIDRAP, UPEKS.co.id–Safari Ramadan dan buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali digelar di Kecamatan Watang Pulu, Senin, 23 Februari 2026

Kali ini berlangsung di kediaman Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Andi Nirwan Ranggong, di BTN Wesabbe, Kelurahan Batulappa.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Kepala Kantor Kementerian Agama Sidrap Fitriadi, serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sidrap Muhammad Syairin.

Turut hadir Ketua DWP Sidrap Andi Rieskha Rahmat, Kapolres Sidrap yang diwakili Kasat Intel Iptu Andi Aswan, para kepala OPD lingkup Pemkab Sidrap, Direktur PDAM Andi Indi Tongkeng, Camat Watang Pulu Mansyur, para lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tuan rumah atas jamuan dan kebersamaan yang terjalin dalam momentum Ramadan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidrap, kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah atas undangannya. Semoga kebersamaan ini semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat,” ungkap Syaharuddin

Pada kesempatan itu, Bupati Syaharuddin juga memaparkan capaian sektor pertanian yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menyebutkan meski masyarakat menjalankan ibadah puasa, semangat kerja tetap terjaga dan hasil panen mengalami kenaikan.

“Alhamdulillah, walaupun kita berpuasa, kita tetap bekerja. Masyarakat kita tetap beraktivitas dengan baik. Tadi saya melihat langsung di Batulappa, Desa Takkalasi, Majjelling, Majjelling Watang, hingga arah Wala, masyarakat kita sedang panen raya,” ungkap SAR

Syaharuddin menjelaskan, dari sisi harga maupun produktivitas terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan.

“Kalau tahun lalu masyarakat bersyukur dengan harga Rp6.800 per kilogram, sekarang sudah menembus Rp7.300 per kilogram. Dulu hasilnya rata-rata 7 ton per hektare, sekarang bisa mencapai 12 ton per hektare. Ini tentu patut kita syukuri,” jelas SAR

Bupati Syaharuddin menegaskan, bersama Wakil Bupati dan seluruh kepala OPD, pemerintah daerah fokus mengurus sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perdagangan karena sektor tersebut merupakan sumber utama pendapatan masyarakat Sidrap.

Di akhir sambutannya, Syaharuddin Alrif mengajak seluruh masyarakat menghadiri Tabligh Akbar yang akan digelar pada Jumat, 27 Februari 2026 di Masjid Agung Sidrap. Kegiatan tersebut rencananya disiarkan secara langsung melalui Metro TV.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghadiri Tabligh Akbar di Masjid Agung Sidrap. Insya Allah kegiatan ini juga akan ditayangkan secara live di Metro TV,” terang Syaharuddin

Safari Ramadan ini menjadi wadah mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus sarana komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih maju dan sejahtera, pinta Syaharuddin. (Risal Bakri).