Jaga Kekhusyukan Ibadah Ramadan, 168 Personel Polres Pelabuhan Makassar Disiagakan di Masjid dan Pulau Terluar

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, aktivitas ibadah umat Islam di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar meningkat signifikan.

Masjid-masjid dipadati jemaah yang melaksanakan Salat Tarawih dan Subuh berjamaah. Untuk memastikan ibadah berjalan aman dan khusyuk, Polres Pelabuhan Makassar menerjunkan 168 personel melakukan pengamanan.

Pengamanan dilakukan menyeluruh, mulai dari wilayah daratan hingga pulau-pulau yang masuk dalam cakupan hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menjelaskan pengamanan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat selama Ramadan.

“Pengamanan ini sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah sholat Tarawih. Ini wujud kepedulian Polri terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah agar berlangsung khusyuk,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Tak hanya berjaga, personel juga melakukan monitoring situasi kamtibmas di sekitar masjid. Jemaah diimbau untuk tetap waspada, menjaga barang bawaan, serta memastikan kendaraan terparkir dengan aman.

Langkah preventif ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan selama Ramadan. Kehadiran aparat kepolisian di sekitar masjid pun disambut positif masyarakat. Selain menciptakan rasa aman, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar terpantau kondusif.

“Polres Pelabuhan Makassar memastikan pengamanan akan terus dilakukan selama Ramadan, guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelas Adil.(Jay)