Cegah Curas Hingga Miras, Polsek Wajo Hadirkan Rasa Aman di Bulan Suci Ramadan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah / 2026 Masehi, Polsek Wajo meningkatkan patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) guna memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa. Dua unit mobil patroli dikerahkan dalam kegiatan tersebut, yakni sedan Hyundai dan Isuzu Panther, untuk menyisir sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polsek Wajo.

Patroli difokuskan pada pencegahan tindak kriminalitas. Seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan peredaran narkoba.

Selain itu, kepemilikan senjata tajam, peredaran minuman keras (miras), hingga berbagai penyakit masyarakat lainnya yang berpotensi mengganggu kekhusyukan Ramadan.

Selain menyisir kawasan pemukiman dan ruas jalan yang dianggap rawan, personel juga melakukan pengawasan ketat terhadap kapal yang sandar di kawasan . Personel juga disiagakan di Pintu II sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.

Tak hanya itu, Bhabinkamtibmas turut diperintahkan untuk memantau wilayah yang rawan pesta miras serta memastikan tidak ada aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kekompakan dan kesiapsiagaan personel menjadi penekanan utama dalam pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaannya, petugas juga mengedepankan patroli dialogis dengan menyampaikan imbauan kamtibmas kepada warga. Masyarakat diajak untuk berperan aktif menjaga lingkungan serta segera melapor apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan selama Ramadan.

“Ini adalah komitmen kami untuk memastikan situasi tetap kondusif. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah di bulan suci,” ujarnya.

Dengan intensitas patroli yang ditingkatkan, Polsek Wajo berharap Ramadan 1447 H dapat berlangsung dengan penuh ketenangan, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan khusyuk tanpa gangguan kamtibmas.(Jay)