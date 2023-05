Hari Kedua, 5.858 Jemaah Haji Indonesia Akan Tiba di Madinah

Madinah, Upeks—Operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi telah dimulai, ditandai dengan jemaah haji yang terus berdatangan di Madinah sejak Rabu (24/5/2023) kemarin.

Dari Embarkasi Makassar UPG Kloter 2 (393 Jemaah) tiba pukul 06.30 WAS. Di dalam ada jemaah asal Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Soppeng dan Kota Makassar.

Kehadiran perdana jemaah haji Indonesia ini disambut Wakil Menteri Haji dan Umrah bidang Ziarah Abdurrahman Bejawi, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Subhan Cholid, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, serta Kepala Daker Bandara Haryanto beserta jajarannya.

Jemaah kloter satu embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 01) mendarat di Terminal Fast Track. Sehingga dari pesawat, mereka langsung diantar menuju bus lalu diberangkatkan ke hotel di Madinah. Tidak ada proses imigrasi dan bea cukai karena itu sudah dilakukan di Tanah Air.

“Marhaban dhuyufurrahman. Selamat datang tamu-tamu Allah. Alhamdulillah, suasana penyambutan sangat baik dan lancar. Prosesnya sedehana dan khidmat. Jemaah tidak lama di bandara, langsung ke bus untuk diantar ke hotel. Koper bagasi mereka juga langsung diantar ke hotel,” terang Abdul Aziz.

“Saya melihat ada jemaah yang menggunakan kursi roda. Saya tanya tentang perjalanan selama di pesawat, mereka mengatakan lancar. Kita doakan semoga jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan mabrur,” sambungnya.

Sebagai Koordinator PPIH Arab Saudi, Aziz meminta seluruh petugas membarikan layanan terbaik kepada jemaah haji. Apalagi, tahun ini banyak jemaah yang masuk kategori lansia, dan usianya banyak yang di atas 65 tahun.

“Di rombongan ini, ada yang usianya di atas 70-an, ada juga yang 82 tahun. Alhamdulillah terlihat secara fisik kondisi cukup baik dan segar,” ujarnya.

Namun, semua tetap harus waspada. Sebab, cuaca di Saudi sangat panas dibanding di Indonesia. Kondisi ini, kata Aziz, harus dapat diantisipasi para petugas.

Berikut jadwal lengkapnya:

1. Embarkasi JKG Kloter 4 (374 Jemaah) tiba pukul 02.20 WAS.

2. Embarkasi SOC Kloter 4 (360 Jemaah) tiba pukul 05.00 WAS.

3. Embarkasi UPG Kloter 2 (393 Jemaah) tiba pukul 06.30 WAS.

4. Embarkasi SOC Kloter 5 (360 Jemaah) tiba pukul 07.10 WAS.

5. Embarkasi JKG Kloter 5 (393 Jemaah) tiba pukul 08.30 WAS.

6. Embarkasi BTJ Kloter 2 (393 Jemaah) tiba pukul 09.50 WAS.

7. Embarkasi KNO Kloter 2 (360 Jemaah) tiba pukul 12.50 WAS.

8. Embarkasi SOC Kloter 6 (360 Jemaah) tiba pukul 17.50 WAS.

9. Embarkasi BTH Kloter 3 (374 Jemaah) tiba pukul 17.35 WAS.

10. Embarkasi JKG Kloter 6 (393 Jemaah) tiba pukul 17.40 WAS.

11. Embarkasi JKS Kloter 4 (405 Jemaah) tiba pukul 19.40 WAS.

12. Embarkasi JKS Kloter 3 (400 Jemaah) tiba pukul 21.00 WAS.

13. Embarkasi SUB Kloter 4 (450 Jemaah) tiba pukul 20.50 WAS.

14. Embarkasi SUB Kloter 5 (450 Jemaah) tiba pukul 22.50 WAS.

15. Embarkasi JKG Kloter 7 (393 Jemaah) tiba tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.50 WAS.