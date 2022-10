ILP2MI Gelar Kegiatan Simposium Nasional 2022 Untuk Mahasiswa Se-Indonesia

Makassar, Upeks.co.id — Dalam rangka menghimpun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia (ILP2MI) akan menyelenggarakan kegiatan Simposium Nasional 2022 di Kota Makassar

Salah satu program kerja Departemen Pendidikan ILP2MI adalah menyelenggarakan sebuah kegiatan Simposium Nasional dengan tema “The Role of Yout: Initiate Collaboration Awareness, and Recovery To Encourage G20 Gols”

Kegiatan Simposium Nasional ini bertujuan untuk menyebarkan budaya ilmiah, menjadi wadah pengembangan potensi dan penyaluran minat dalam bidang penelitian, penalaran, dan penulisan karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa.

Simposium Nasional merupakan perlombaan tingkat nasional yang diadakan secara daring melalui Zoom Meeting dan luring di Kota Makassar. Pendaftaran kegiatan Simposium Nasional ini sendiri dibuka mulai tanggal 12 September sampai 07 Oktober 2022.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan penelitian yang diperlombakan dapat dipublikasikan dan juga menjadi wadah untuk mahasiswa seluruh Indonesia dalam menyalurkan ide dan kreativitas melalui lomba Simposium Nasional.

Muhammad Ikhsan Talib selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam kegiatan Simposium Nasional tahun ini menyampaikan bahwa, “Simposium Nasional merupakan agenda besar dari Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia sebagai wadah untuk mahasiswa seluruh Indonesia dalam menumbuhkan kreativitas dan inspirasinya melalui lomba karya tulis ilmiah sekaligus menumbuhkan kembali minat mahasiswa dalam bidang riset. Mari teman-teman peneliti muda Mahasiswa seluruh Indonesia, tuangkan ide kalian dan dapat berkontribusi langsung dalam lomba Simposium Nasional ini”.

“Tahun ini Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia dengan bangga kembali mempersembagkan salah satu agenda terbesar tingkat Nasional, salah satu event yang mempersembahkan beberapa cabang perlombaan, oleh sebab itu kami mengajak seluruh rekan-rekan mahasiswa diseluruh penjuru nusantara untuk menyiapkan dan mengirimkan karya-karya terbaiknya”. ujar Sekretaris Jendral ILP2MI Periode 2021-2022 Adi Prayoga.(rls)