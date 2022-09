Sukses Tahun Lalu, Sekolah Kristen IPEKA Kembali Gelar Pameran Pendidikan Virtual INSPIRE Vol. 2

Jakarta, Upeks–Setelah sukses tahun lalu, Sekolah Kristen IPEKA kembali menggelar INSPIRE Vol. 2, sebuah pameran pendidikan virtual berkonsep one-stop event. INSPIRE Vol. 2 berlangsung pada 19 hingga 24 September 2022. Pada pameran ini, 15 lokasi Sekolah Kristen IPEKA yang berada di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Palembang, Balikpapan, Makassar, serta Arrowstar Kindergarten akan hadir dalam bentuk virtual booth. Hal ini memudahkan pengunjung untuk memperoleh informasi dari semua lokasi Sekolah Kristen IPEKA dalam satu platform.

INSPIRE Vol. 1 diikuti oleh 24 virtual booth serta mampu menghadirkan lebih dari 7.600 pengunjung dalam tiga hari penyelenggaraannya. Kegiatan ini juga telah diliput lebih dari 60 media baik nasional maupun daerah.

INSPIRE Vol. 2 tahun ini memadukan pameran pendidikan dengan kegiatan-kegiatan menarik lainnya seperti Webinar, Talkshow, Workshop, Students Contest, dan Students Performance, dan aktivitas lainnya yang dapat diakses secara gratis melalui laman https://www.ipekainspire.id/. INSPIRE mengusung tagline yang berbunyi ‘Your B.E.S.T Education Starts Here’, diharapkan semua lokasi Sekolah Kristen IPEKA dan mitra layanan edukasi yang terlibat dalam pameran virtual ini dapat memperkenalkan dan mempromosikan program, maupun fasilitas unggulannya.

Koordinator INSPIRE, Diana Raharja mengungkapkan, pameran virtual ini merupakan sarana untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai dunia pendidikan. “INSPIRE merupakan solusi bagi para orang tua murid yang sedang mencari informasi mengenai partner pendidikan yang berkualitas,” ujar Diana.

Pameran virtual ini dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, khususnya bagi para calon murid dan orang tua murid yang sedang mencari informasi mengenai pendidikan dan sekolah dari jenjang TK hingga SMA. Melalui pameran virtual ini, pengunjung yang mendaftar sebagai calon murid di Sekolah Kristen IPEKA bisa mendapatkan voucher potongan uang sumbangan dan voucher formulir pendaftaran. Selain itu, pengunjung juga berkesempatan untuk memenangkan doorprize.

Mekanisme Mengunjungi dan Rangkaian Acara INSPIRE Vol.2

Untuk mengunjungi INSPIRE Vol.2, pengunjung cukup mengakses situs https://www.ipekainspire.id/ melalui browser desktop (PC/Laptop) atau smartphone.

Total terdapat 30 virtual booth pada INSPIRE Vol. 2 yang terbagi pada dua kategori yaitu IPEKA Expo dan University Expo. Melalui virtual booth ini, para pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan para exhibitors dengan melakukan “live consultation”.

Pada IPEKA Expo terdapat 16 virtual booth yang meliputi seluruh lokasi Sekolah Kristen IPEKA, Arrowstar Kindergarten, IPEKA Counseling Center, IPEKA Career Department, dan King Sejong Institute Tangerang.

Kemudian, terdapat 14 virtual booth pada University Expo yang meliputi City University of Hong Kong, Canadian Education International, Handong Global University, Dallas Baptist University, The Hong Kong Polytechnic University, The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), Beijing Institute of Technology, Taiwan Education Center Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Unika Atma Jaya, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Tarumanagara, dan Universitas Katolik Parahyangan.

Selain pameran virtual, rangkaian acara pada INSPIRE Vol. 2 diantaranya adalah Students Performance, Art Gallery yang menampilkan karya-karya murid IPEKA, serta Students Contest hasil kolaborasi dengan INFLAMA – ETERNITY persembahan IPEKA SUNTER. Ragam talkshow, workshop, dan webinar menarik juga berlangsung pada 19-24 September 2022.

Ragam talkshow dan webinar yang dihadirkan berisi narasumber yang inspiratif dan informatif seperti Parenting Webinar: Membekali Anak dengan Life Skills Sedari Dini yang diadakan pada Sabtu, 24 September 2022 menghadirkan Chairman of Ciputra School of Business, Makassar, Dr. Ir. Tony Antonio, M.Eng. Masih di hari yang sama, diadakan juga Parenting Webinar: Menjembatani Generation Gap, Bagaimana Menjalin Relasi dengan Anak Remaja yang menghadirkan Pendiri 3JEPS Ministry, Pdt. Marojahan Sintong Sijabat, M.TH. sebagai pembicara. (*)