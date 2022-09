Perayaan HUT Ke-65 Astra Berlanjut di Kalimantan, Hadirkan Tema Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas

Makassar, Upeks–Sepanjang 65 tahun berkarya dan bergerak bersama masyarakat Indonesia, Astra menyadari masyarakat tidak lepas dari perkembangan penggunaan otomotif sehingga perlu diberikan pendampingan dan pemahaman agar senantiasa menjaga keselamatan berkendara.

Sejalan dengan upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia yang selaras dengan empat pilar kontribusi sosial Astra, sejak tahun 2014 Astra menginisiasi program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas (IAABL) dengan tujuan mengampanyekan penggunaan kendaraan secara tertib dan aman guna mengurangi insiden dari kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya memberikan kampanye pada para pengguna kendaraan, program IAABL juga mengajak para pengguna jalan untuk membudayakan aman berlalu lintas.

Melalui program Festival Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas (IAABL) yang setiap tahun dilaksanakan, Astra berharap seluruh lapisan masyarakat dapat turut serta menjadi pelopor keselamatan berkendara. Festival IAABL dengan tema “Collaboration for Safety & Sustainability Driving” tahun ini digelar di Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur. Berlangsung pada hari Minggu (18/9) kegiatan ini menyuguhkan seminar IAABL dan pelatihan pelopor commercial vehicle yang disaksikan oleh lebih dari 250 mahasiswa dan 250 pelanggan Grup Astra.

Turut hadir dalam acara ini Rektor Universitas Balikpapan M. Isradi Zainal, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Balikpapan Rendi Susiswo Ismail, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemerintah Kota Balikpapan Elvin Junaidi, Kasi BPKB Subditregiden Ditlantas Polda Kaltim Kompol Donny Dwija Romansyah, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah serta Ketua Koordinator Grup Astra Wilayah Balikpapan Arya Fitriadi.

Menurut data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 yaitu 116.411 kecelakaan. Pandemi yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat pada awal tahun 2020 lalu berpengaruh besar pada turunnya tingkat kecelakaan lalu lintas. Namun kembali meningkat saat aturan pembatasan aktivitas masyarakat dilonggarkan sehingga keselamatan lalu lintas harus terus dijaga dan menjadi perhatian bersama.

“Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-65 untuk Astra. Ayo kita wujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya,” ujar Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Sony Irawan dalam sambutan yang direkam sebelumnya.

Rektor Universitas Balikpapan M. Isradi Zainal menyambut baik pelaksanaan program IAABL oleh Astra. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian akan keselamatan berkendara di kalangan mahasiswa. “Keselamatan bertransportasi menjadi salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Balikpapan sehingga hal ini diharapkan meningkatkan sinergi dan kerja sama yang baik untuk kedua belah pihak dalam mewujudkan Indonesia aman berlalu lintas,” ujarnya.

“Hingga Agustus tahun 2022, seluruh lini bisnis Grup Astra telah menerapkan program IAABL, sehingga secara kumulatif telah membina 9.795 Pelopor Keselamatan Berkendara dan mengedukasi sebanyak 171.886 orang,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

Rangkaian Festival Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas 2022 telah dilaksanakan sejak 2 September 2022, dimulai dari peresmian Safety Riding Lab ke-5 di Indonesia bersama Astra Motor dan Yayasan Astra Honda Motor yang berlokasi di SMAN Bali Mandara Buleleng Provinsi Bali, melengkapi keempat Safety Riding Lab lainnya di Binjai, Bekasi, Banten dan Malang. Program ini juga memberikan pelatihan kepada duta pelopor keselamatan berkendara di wilayah Kalimantan dengan melibatkan lebih dari 650 pelopor, serta 65 kegiatan rangkaian Bulan Keselamatan Berkendara Nasional yang diikuti lebih dari 6.500 masyarakat sepanjang tahun.

Melalui IAABL, Grup Astra senantiasa berusaha meningkatkan jumlah pelopor keselamatan dan menargetkan penambahan 500 pelopor keselamatan baru pada tahun ini. Pelopor keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga diperlukan kolaborasi dengan seluruh masyarakat agar mereka dapat berperan dalam mempercepat peningkatan kesadaran pentingnya keselamatan berkendara.

Festival IAABL Sebagai Rangkaian HUT Ke-65 Astra

Sebagai rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-65 Astra yang telah dilaksanakan sejak bulan Februari lalu, Astra kembali melanjutkan rangkaian HUT bernuansa wilayah Kalimantan seiring dengan momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67. Sejalan dengan momentum tersebut, Festival Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas 2022 menjadi pembuka rangkaian HUT ke-65 Astra Wilayah Kalimantan.

Perayaan HUT ke-65 Astra Wilayah Kalimantan dilaksanakan mulai tanggal 22-24 September 2022 dengan menyajikan berbagai tayangan inspiratif yang terdiri dari Sustainability Webinar, Virtual Exhibition, InnovNation Webinar, Astra Career Meet Up dan Kreasi Nusantara Wilayah Kalimantan.

Sustainability Webinar dengan topik “Collaboration for Safety & Sustainability Driving” diisi oleh pembicara yang ahli di bidangnya, yaitu Master Trainer IAABL Astra Isuzu Suharto, Influencer Otomotif & Youtuber Ridwan Hanif Rahmadi serta Pakar Keselamatan Berkendara & Praktisi Mobil Listrik Sony Susmana.

InnovNation Webinar yang mengangkat tema “Teknologi Aman, Lalu Lintas Nyaman” diisi oleh Safety Riding Officer Astra Motor Balikpapan Daniel Natanael dan Technical Service Officer Astra Motor Balikpapan Rusdianto dilanjutkan dengan topik “Driving Towards A Safer City” yang akan menghadirkan Head of Global Marketing GoRide Stella Darmadi.

Astra juga menghadirkan Astra Career Meetup “Critical Thinking Essentials” dengan topik “Promote Your Critical Thinking Skill” oleh CEO Astra World Anastasia Krisnawati dan dilanjutkan oleh Direktur Trans Marga Jateng & Resta Daisy Setiawan dengan topik “Giving Our Best Contribution”.

Sementara Kreasi Nusantara Wilayah Kalimantan yang akan dilaksanakan di hari ketiga menjadi penutup acara perayaan HUT ke-65 Astra Wilayah Kalimantan. Keseluruhan acara tersebut dapat diakses melalui platform digital 65tahunastra.jagat.live.

Semangat Astra dalam mengampanyekan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals Indonesia