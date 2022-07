Dengan Potongan Rp2 juta, Grand Launching Ramadhan Wisata Travel di CFD Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Biro Perjalanan Ibadah Umrah Ramadhan Wisata Travel menyapa calon jamaah umrah di acara Car Free Day (CFD) jalan Boulevard Makassar, Minggu 31 Juli 2022.

Acara santai, olahraga pagi dan menghirup udara segar, Ramadhan Wisata Travel melakukan acara grand launching atau pembukan outlet untuk masyarakat umum di depan kantor Ramadhan Wisata Travel jalan Boulevard Makassar. Menandai bahwa Ramdhan Wisata Travel siap menjadi jembatan calon jamaah umrah untuk berangkat ke tanah suci.

Untuk sekadar informasi, Ramadhan Wisata Travel telah memiliki izin Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dan terdaftar di Kemenag, fasilitas dan layanan bintang 5, dan penerbangan dari Makassar ke Madinah.

Usai pengguntingan pita secara simbolis di Acara Grand Launching, Ramadhan Wisata Travel menggelar serba-serbi kegiatan. Diantaranya membagi-bagikan brosus informasi, membuka outlet konsultasi secara tatap muka tentang segala hal ibadah umrah, memberikan informasi harga dan pelayanan selama melaksanakan ibadah umrah, dan menghadirkan ustad Rajamuddin Patong (Da’i Dakwah Jebolan acara TPI asal Makassar) dan dihiburan oleh Influencer Makassar Halifa Intania.

Acara grand launching Ramadhan Wisata Travel dimulai pukul 06.00 pagi dan dibuka oleh host Fadli Arjuna Nawir.

Manager Operational Ramadhan Wisata Travel, Sabrina mengatakan, Ramadhan Wisata Travel merupakan perusahaan biro perjalanan ibadah umrah menyatakan siap menjadi jembatan menuju baitullah.

Dirinya memberikan jaminan, jamaah-jamaah umrah Ramadhan Wisata Travel akan mendapatkan pelayanan prima dengan harga terjangkau. Sebab, baginya, kenyamanan selama perjalanan dimulai awal keberangkatan hingga kedatangan jamaah umrah adalah hal pertama yang diperhatikan.

Sabrina mengatakan, di acara Grand Launching Ramadhan Wisata Travel membagi-bagikan sejumlah hadiah menarik, diskon atau potongan harga, hingga menyiapkan doorprize dua buah handphone bagi pengunjung yang beruntung.

“ya, terkhusus di acara CFD pagi ini, bagi yang daftar atau booking cukup dengan membayar Rp 100 ribu dan mengisi formulir telah disiapkan, maka akan langsung mendapatkan potongan sebesar Rp2.000.000. Kami harap dengan potongan sebesar ini akan lebih meningkatkan semangat jamaah melaksanakan ibadah umrah,” kata Sabrina, Ahad 31 Juli 2022 di sela-sela acara CFD.

Sabrina menjalaskan, Ramahdan Wisata Travel mengusun tageline #umrahsemakinmudah dengan maksud memberikan kemudahan kepada jamaah. Awali dengan niat baik dan mulailah melangkah. “Bukan hanya anda yang rindu Ka’bah. Ka’bah juga merindukan kehadiranmu,” katanya.

Ramadhan Wisata Travel membuka pelayanan harga terdiri atas tiga pilihan, reguler premum dan exclusive. Harganya mulai Rp 28 jutaan, Rp31 jutaaan dan Rp 33 jutaan.

“Kami juga menawarkan umrah plus Mesir, umrah plus Palestina dan Mesir, umrah plus Turkey, dan Turkey only,” katanya. (rls)