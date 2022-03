Jaga Kebugaran, Personel Polres Pelabuhan Tes Kesamaptaan Jasmani

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Personel Polres Pelabuhan Makassar melaksanakan tes Kesamaptaan Jasmani berkala periode I T.A 2022 di Taman Macan Makassar.

“Kegiatan yang digelar oleh Bagian SDM Polres Pelabuhan Makassar ini meliputi Lari 12 menit, Pull Up, Sit Up, Push Up dan Shatle Run, “ucap Kasubsipidm Sihumas Polres Pelabuhan Makassar, Iptu Burhanuddin Karim, Selasa (12/3/22).

Burhanuddin menjelaskan, sebelum pelaksanaan Samjas ini, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesehatan dari tim medis guna mengetahui kesiapan personel dan menyesuaikan dengan usia serta kemampuan anggota, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Pelaksanaan kegiatan ini, dimaksudkan untuk mengukur dan meningkatkan kebugaran personel. Hal ini menjadi penting karena setiap personel Polri dituntut memiliki fisik yang prima dalam pelaksanaan tugas menjaga Kamtibmas,” terang Burhanuddin. (Jay)