PT. SJAM Siapkan 300 Unit All New Yamaha R15 Tahap I Area Sulselbar

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Di awal tahun 2022, PT Yamaha Indonesia bersama PT. Suracojaya Abadimotor (PT.SJAM) memberikan kejutan spesial untuk konsumen setia pencita motor sport dengan meghadirkan Generasi terbaru All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected. Produk ini ikut membawa semangat jejak perjalanan Yamaha Motor sejak awal berdirinya dan terus melekat hingga saat ini.

Perkenalan Generasi terbaru All New R15 ini akan dimulai secara terbuka hari ini di kota Makassar, Mall Panakkukang pada 8-9 Januari 2022 pada event ini khusus transaksi di tempat konsumen beruntung akan mendapat special gift dari Yamaha dengan jumlah terbatas.

Selain Pameran dan Perkenalan produk, ajang kali ini membuka wadah untuk komunitas pecinta motor sport Yamaha bersilaturahmi dan city touring bareng disamping itu games, hiburan serta kompetisi E-Sport akan mewarnai event ini selama dua hari berturut-turut.

“Kami mempersiapkan total 300 unit All new Yamaha R15 terbaru untuk area kami (Sulselbar) sebagai tahap pertama, kami selalu optimis model motor sport kami khususnya Seri R karena selalu memberikan fitur yang berbeda dan trendsetter bagi pesaingnya,” jelas Frengky J Tunandar, GM Marketing PT. SJAM.

President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Minoru Morimoto mengatakan, Motorsport adalah DNA Yamaha, dan tahun lalu adalah peringatan 60 tahun Yamaha di kejuaraan balap dunia.

“Saya sangat senang menyampaikan dan bangga, kami perkenalkan model R Series terbaru dari Yamaha, yang dapat membawa Anda ke level berkendara sport baru dengan fitur Yamaha Connect,” ucapnya.

“Acara hari ini merupakan gabungan konsep DNA balap Yamaha, Selebrasi Kemenangan di Ajang Balap Dunia (MotoGP dan SuperBike) serta Peringatan 60th Yamaha di Ajang Balap Dunia, jadi tema racing akan sangat kental dalam acara ini,” tambah Sintya Conarta, Manager Promosi PT.SJAM

Meski sebelumnya telah launching di Jakarta dan dari beberapa sumber yang tersebar sebelumnya di dunia maya, baik halaman sosial media Facebook, Instagram dan Youtube, R15 terbaru ini dikenalkan dengan beberapa ubahan. Secara kasat mata ada ubahan pada

1. Quick shifter

Memudahkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas, tanpa menarik tuas kopling. Fitur ini sekaligus mendukung terpenuhinya keinginan merasakan akselerasi maksimal.

2. Y-Connect

Teknologi Y-Connect yang menghubungkan sepeda motor dengan smartphone pengendara untuk memantau kondisi motor secara real-time. Fitur ini diperkuat dengan Connected with R-Riders melalui berbagai aktivitas komunitas, event balapan, dan Yamaha Riding Academy.

3. Digital speedometer dan Triple Clamp

Full digital speedometer yang dirancang dengan konsep smart cockpit design terinspirasi dari YZF-R1. Desain racing look lainnya terlihat dari kehadiran Triple Clamp bergaya YZR-M1. Fitur ini berfungsi memberikan keseimbangan kekuatan dan kekakuan sehingga meningkatkan handling pada motor.

4. Traction control

Traction Control System (TCS) yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan.

5. Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS)

Kontrol pengereman semakin optimal.

All New R15M Connected-ABS menawarkan pilihan warna Icon Performance dan Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery. Sedangkan All New R15 Connected memiliki warna Icon Blue dan Tech Black.

All New R15M Connected-ABS dibanderol Rp 47.401.500 dan All New R15 Connected dijual Rp 42.801.500 on the road Makassar.

Sedangkan All New R15M Connected-ABS edisi terbatas World Grand Prix 60th Anniversary livery dijual Rp 48.001.500 On The Road (OTR) Makassar. (Mit)