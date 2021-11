IPEKA Gelar ‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021

Jakarta, upeks – Sekolah Kristen IPEKA menggelar pameran pendidikan virtual bertajuk ‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021 yang berlangsung pada 11 hingga 13 November 2021. Pada pameran virtual ini, 14 lokasi Sekolah Kristen IPEKA yang berada di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Palembang, Balikpapan, Makassar, dan Arrowstar Kindergarten by IPEKA akan hadir dalam virtual booth, sehingga memudahkan pengunjung untuk memperoleh informasi dari semua lokasi Sekolah Kristen IPEKA dalam satu platform.

Berkonsep one stop event, INSPIRE memadukan pameran pendidikan dengan kegiatan-kegiatan menarik lainnya seperti Webinar, Students Competition, Students Performance, dan kegiatan lainnya yang dapat diakses secara gratis melalui laman https://ipekainspire.id/. Senada dengan tagline INSPIRE yang berbunyi ‘Your B.E.S.T Education Starts Here’, diharapkan semua lokasi Sekolah Kristen IPEKA dan mitra layanan edukasi yang terlibat dalam pameran virtual ini dapat memperkenalkan dan mempromosikan program, keunggulan, maupun fasilitas unggulannya.

Pameran virtual memang menjadi sarana promosi yang efektif di masa pandemi, khususnya di tengah keterbatasan pelaksanaan kegiatan di ruang publik. Bagi IPEKA sendiri, ‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021 merupakan pameran virtual yang pertama dilakukan setelah sebelumnya rutin dilaksanakan secara offline.

Chief Executive Officer of IPEKA, Pdt. Handojo mengungkapkan bahwa pameran virtual ini merupakan solusi informasi mengenai pendidikan di masa pandemi. “‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021 adalah solusi bagi para orang tua murid untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai dunia pendidikan khususnya mengenai Sekolah Kristen IPEKA,” ujar Pdt. Handojo.

Pameran virtual ini dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, khususnya bagi para calon murid dan orang tua murid yang sedang mencari informasi mengenai pendidikan dan sekolah dari jenjang TK hingga SMA. Khusus melalui pameran virtual ini, pengunjung yang mendaftar sebagai calon murid di Sekolah Kristen IPEKA akan mendapatkan potongan harga untuk uang sumbangan dan uang formulir pendaftaran hingga total ratusan juta rupiah.

Mekanisme Mengunjungi dan Rangkaian Acara ‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021

Untuk mengunjungi ‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021 pengunjung cukup mengakses situs https://ipekainspire.id/ melalui browser desktop (PC/Laptop) atau smartphone. Pengunjung dapat melakukan registrasi pada link tersebut dengan mengisi data diri dan akan mendapatkan email konfirmasi yang bisa digunakan untuk login ke platform INSPIRE pada 11-13 November 2021.

Total terdapat 24 exhibitor pada ‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021 yang terbagi pada dua kategori yaitu School Expo dan Education Expo. Pada School Expo terdapat 13 virtual booth yang meliputi seluruh lokasi Sekolah Kristen IPEKA, Arrowstar Kindergarten, IPEKA Counseling Center, dan IPEKA Career Department.

Kemudian terdapat 11 virtual booth pada Education Expo yang meliputi King Sejong Institute Tangerang, Coding Bee Academy, Helovesus Training Center, KodeKiddo, Gramedia Academy, Gloriamus, Sanggar Stelina, dan lain-lain. Melalui virtual booth tersebut, para pengunjung dapat berinteraksi dengan para exhibitor seperti melakukan chat dan video conference.

Selain pameran virtual, rangkaian acara pada ‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021 diantaranya adalah Students Competition dan Students Performance hasil kolaborasi dengan IPEKA Games Dauntless dari Sekolah Kristen IPEKA TOMANG yang diadakan pada 12 November 2021. Serta ragam talkshow dan webinar yang berlangsung pada 11 dan 13 November 2021.

Ragam talkshow dan webinar yang dihadirkan berisi narasumber yang inspiratif dan informatif diantaranya untuk talkshow ‘Raising Godly Children’ diisi oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Petra, Dr. Magdalena Pranata Santoso, S.Th., M.Si.,. Sedangkan untuk webinar bertajuk ‘Digital Literacy for Parents: The Importance of Technology in Education’ diisi oleh Marketing Manager Google for Education Indonesia & Malaysia, Pundarika Lestari, S. Sos, MEI.

‘INSPIRE’ IPEKA Virtual Education Expo 2021 juga memberikan keuntungan lain kepada para pengunjung. Selain kemudahan dalam mengakses informasi pada pameran virtual dan ragam aktivitas virtual lainnya, pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan doorprize total hingga Rp 15juta.

“Kami berharap melalui pameran virtual ini, semua pengunjung bisa mendapatkan akses informasi dan pengalaman yang menyenangkan selagi memilih partner pendidikan yang berkualitas. Khususnya dalam menentukan pendidikan yang terbaik bagi anak,” tutup Pdt. Handojo. (*)