Pegadaian Kanwil VI Makassar Mendulang Prestasi

MAKASSAR, UPEKS.co.id– PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar kembali membuktikan diri menjadi Kantor Wilayah terbaik se Indonesia. Pada perhelatan Pegadaian Excellence Award 2021 yang dilaksanakan secara terbatas di Denpasar, 26 Juni 2021 lalu.

Pegadaian Kanwil VI Makassar memborong 5 penghargaan dimana salah satunya adalah penghargaan utama, The Best Regional Office of The Year. Penghargaan tersebut meneruskan prestasi tahun lalu di kategori yang sama.

Sementara itu untuk tahun 2021 ini, Pegadaian Kanwil VI Makassar sudah mencatatkan Outstanding Loan (OSL) sebesar Rp6,4 triliun dan omzet sebesar Rp 9,5 triliun, capaian tersebut berasal dari 1,8 juta nasabah Pegadaian pada periode Januari-Juni 2021.

Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil VI Makassar, Zulfan Adam, menyebutkan penghargaan tersebut diperuntukkan kepada seluruh karyawan Pegadaian Kanwil VI yang sudah berjuang keras bertahan terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

“Alhamdulillah tahun ini Pegadaian Kanwil VI Makassar kembali diberikan kepercayaan sebagai The Best Regional Office of the Year dalam pelaksanaan Pegadaian Excellence Award 2021, dukungan optimal dari seluruh karyawan dan kepercayaan nasabah adalah alasan mengapa kami dapat mempertahankan title ini,” ungkapnya.

Sederet prestasi membanggakan yang diraih oleh Pegadaian Kanwil VI Makassar adalah The Best Business Performance kategori Kantor Wilayah, The Best Business Performance kategori Cabang Konvensional untuk Cabang Bangkala, The Best Agen yang diraih Ibu Roslindah, dan The Best Sales Head yakni Andi Nurafiat.

Selain unggul dalam Pegadaian Excellence Award, Pegadaian Kanwil VI Makassar pun menonjolkan diri dalam acara Gathering Agen yang diikuti dengan pengumuman pemenang perlombaan Success Story Agen Pegadaian, dimana tiga Agen terbaik se Kanwil Makassar masuk ke dalam 10 nominator dari seluruh peserta se-Indonesia.

Acara puncak Gathering Agen diadakan secara tertutup di Hotel the Rinra Makassar dan disaksikan secara live streaming oleh 2.800 viewers di Channel Youtube PT Pegadaian. Acara berlangsung meriah dengan tetap memenuhi protokol kesehatan seperti pelaksanaan test swab antigen, hingga pengurangan jumlah peserta yang hadir secara offline.

Damar Latri Setiawan, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian (Persero) dalam sambutan secara virtual menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen yang telah berkontribusi kepada Pegadaian. Damar menilai Pegadaian mampu bertahan menghadapi perubahan situasi akibat pandemi salah satunya berkat kehadiran agen-agen Pegadaian.

“Yang menjadi perhatian kami saat ini adalah untuk membesarkan Agen Pegadaian melalui pemberian strategi-strategi yang tujuannya mendukung agen. Saya juga berharap semoga pemenang nantinya akan menjadi contoh bagaimana menjadi agen pegadaian dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri,” katanya.

Acara Gathering Agen Nasional ditutup dengan pengumuman pemenang pertama Success Story Agen yang diraih oleh Ibu Rini Hadriana dari CP Takalar yang berhasil membawa pulang hadiah top up tabungan emas sebesar Rp 20.000.000. (Rasak).