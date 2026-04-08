Yusuf Ritangnga Minta Semua Pihak Berperan Aktif  Menyempurnakan Capaian Pembangunan di Enrekang

ENREKANG, UPEKS.co.id — Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang berlangsung diruang rapat Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) Kabupaten Enrekang, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan yang mengangkat Tema Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik Serta Pemenuhan Infrastruktur Dasar ini dihadiri Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Enrekang, PJ. Sekda Enrekang, Ketua DPRD, Kapolres, Ketua PN dan undangan lainnya.

Bupati Yusuf Ritangnga dalam sambutannya mengatakan berdasarkan hasil yang telah dicapai pada tahun 2025 dan mempertimbangkan pelaksana pembangunan pada tahun 2026 serta target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 2025-2029 maka pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2027 menitik beratkan pada upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, sumber daya manusia yang unggul, perekonomian daerah yang produktif, ketahanan sosial budaya dan kehidupan beragama, infrastruktur dasar yang ramah lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana.

“Melalui kesempatan Musrembang ini perlu saya sampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian, yaitu penyusunan RKPM tahun 2027 merupakan tahun ke 3 pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029. Tentu ini memiliki makna yang sangat strategis dan siklus pembangunan daerah dan merupakan titik krusial penentu keberhasilan RPJMD secara keseluruhan,” kata Bupati Yusuf Ritangnga.

Bupati mengatakan capaian indikator makro 2025 yang menunjukan bahwa dua indikator yaitu tingkat kemiskinan dan rasio minim yang tidak mencapai target perencanaan memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang lebih aktif dari semua elemen.

“Selain itu, indikator lainnya seperti laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia, indeks kualitas lingkungan hidup dan tingkat pengangguran terbuka mencapai hasil yang lebih baik dari target yang telah ditentukan. Bahkan capaian IPM berada pada urutan ke 5 dan capaian TPT terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Untuk itu, Yusuf Ritangnga mengajak semua yang ada pada Musrembang tersebut tidak hanya mendukung tapi juga berkontribusi dan berperan aktif dalam menyempurnakan capaian pembangunan di Kabupaten Enrekang.

“Dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029 setiap tahun ada rumusan arah kebijakan sebagai upaya menjawab permasalahan pembangunan sekaligus sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa visi misi, tujuan dan sasaran Pemerintah yang diterjemahkan dalam program kegiatan maupun kegiatan ditingkat perangkat daerah harus berkesesuaian dan mendukung pencapaian prioritas Nasional dan prioritas Provinsi,” papar Bupati.

Dalam menangkap peluang sumber pembiayaan pembangunan maka hal yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh perangkat daerah yakni sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan, baik perangkat Pemerintahan Daerah yang ada di Provinsi maupun Kementerian sebagai sinkron dokumen perencanaan kita dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, maka potensi usulan diakomodir semakin besar.

“Untuk itu saya berharap koordinasi dan komunikasi perlu dimaksimalkan, sehingga kita bisa menentukan kebijakan apa yang menjadi skala prioritas di Provinsi maupun di Pusat pada tahun 2027. Jadi saya mengulang karena ini sangat penting bahwa kita harus proaktif melihat program-program yang ada di Pusat dan di Provinsi untuk di sinkronkan dengan program yang akan kita buat kedepan. Karena tadi disampaikan oleh Andi Sapada bahwa kondisi keuangan kita sangat lemah, tentu kita mengharapkan bantuan atau program yang ada di Provinsi atau di Pusat bisa berjalan di Kabupaten Enrekang,” tutup Bupati Yusuf Ritangnga. (Sry)

