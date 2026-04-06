Ribuan Pengunjung Diprediksi Membludak, 150 Tenant UMKM Siap Ramaikan MTQ Maros

MAROS, UPEKS – Jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Sulsel ke XXXIV di Maros, pihak penyelenggara menyiapkan 150 tenant atau tenda untuk pelaku UMKM di sepanjang jalan Boulevard.

Dari total tenant yang disiapkan itu, penyelenggara memperuntukkan 110 tenant khusus untuk pelaku UMKM Lokal Maros dan 40 sisanya untuk UMKM luar.

Kepala Dinas Koerasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag) Maros, Andi Syam sophyan mengatakan, penyiapan tenant oleh penyelenggara ini dilakukan untuk penataan agar pelaku UMKM bisa lebih rapi di kawasan yang memang masuk dalam area MTQ.

“Karena ini event besar, tentunya harus ada penataan UMKM yang rapi agar para tamu yang datang dari 23 kabupaten kota, bisa lebih nyaman,” katanya, Senin (6/4/2026).

Terkait biaya akomodasi, Sophyan menjelaskan, pengadaan tenant untuk UMKM memang tidak dianggarkan. Pihak panitia hanya menggratiskan tenant pameran yang akan diisi oleh 24 Kabupaten/ kota di alun-alun Sulselbar.

Khusus UMKM Lokal Maros, pihak panitia memberikan keringanan biaya akomodasi sebesar Rp 2 juta untuk 1 tenantbeserta fasilitasnya. Sementara untuk UMKM luar dikenakan Rp 3,5 juta.

“Tenant dan seluruh fasilitasnya ini akan digunakan selama acara berlangsung. Kenapa harganya beda, ini karena bentuk perhatian kita ke UMKM Lokal Maros,” ujarnya.

Sam Sophyan merinci, nilai akomodasi itu terdiri dari tenda ukuran 3×3 meter, instalasi listrik, meja, kursi, backdrop frame hingga biaya kebersihan. Jika ditotal selama 7 hari nilainya 3,5 juta.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberikan hadiah berupa satu paket umrah gratis khusus bagi pelaku UMKM Maros yang akan diundi saat penutupan MTQ nantinya.

“Jadi ini memang perlu kita atur dengan baik. Seperti halnya kelistrikan, jangan sampai terjadi korsleting kalau tidak disiapkan instalasinya. Bisa juga satu tenant itu diisi dua UMKM. Biar ringan akomodasinya,” paparnya.

Saat ini, kata dia, sudah ada lebih dari 40an UMKM Lokal Maros dan 32 UMKM luar yang telah mendaftar dan akan mendapatkan nomor tenda dari penyelenggara.

“Alhamdulillah sejak diumumkan beberapa hari lalu. UMKM Lokal yang mendaftar sudah 40an dan 32 UMKM luar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam acara MTQ itu diperkirakan akan ada 3 sampai 4 ribu orang yang akan hadir dari 24 kafilah. Kegiatan akan dipusatkan di lapangan Pallantikang selama gelaran MTQ berlangsung.

“Total peserta saja itu lebih dari seribu orang. Saat pembukaan nanti pasti akan membludak karena kita juga mengundang artis Haddad Alwi. Pusat kegiatan itu ada di Pallantikang jadi sangat strategis,” pungkasnya.(alf)