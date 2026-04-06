TNI AU Bersihkan Sungai Maros, Angkut 3 Ton Sampah Plastik di TPI Labuang

MAROS, UPEKS – TNI Angkatan Udara (TNI AU) menggelar aksi bersih lingkungan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dengan menyasar aliran Sungai Maros dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuang.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 300 personel TNI AU turun langsung membersihkan tumpukan sampah yang didominasi plastik. Dari aksi ini, sedikitnya 600 karung sampah berhasil diangkut dengan total berat mencapai kurang lebih 3 ton.

Kepala UPT TPI Labuang Maros, Burhan, menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI AU sekaligus melanjutkan kolaborasi yang telah berjalan selama tiga tahun.

“Ini sudah tahun ketiga kami bermitra dalam kerja bakti aksi bersih di TPI Labuang, khususnya di pelataran sungai,” ujarnya Senin (6/4/2026).

Jumlah personel yang dilibatkan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, hanya sekitar 200 personel yang dikerahkan, sementara tahun ini mencapai 300 orang.

“Alhamdulillah, tahun ini lebih banyak personel yang turun, sekitar 300 orang,” kata Burhan.

Ia menjelaskan total sampah yang terkumpul mencapai sekitar 3 ton dengan mayoritas berupa sampah plastik yang terbawa hingga ke kawasan sungai dan area pelelangan ikan.

“Kami mengumpulkan sekitar 600 karung sampah, sebagian besar plastik,” jelasnya.

Penumpukan sampah di kawasan tersebut semakin parah setelah banjir melanda beberapa waktu lalu. Meski pembersihan rutin dilakukan setiap hari, volume sampah meningkat signifikan setelah kejadian tersebut.

“Kami rutin membersihkan setiap hari, tapi dampak pasca banjir sangat terasa, terutama di pelataran pelelangan ikan,” ungkapnya.

Selain melibatkan personel TNI AU, kegiatan ini juga diikuti masyarakat sekitar yang ikut berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan.

Melalui aksi ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke aliran sungai, semakin meningkat.(alf)