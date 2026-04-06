Warga Alatengae Keluhkan Jalan Rusak dan Lampu Padam, Fajrin Siap Kawal Perbaikan

MAROS, UPEKS – Anggota DPRD Maros, Andi Fajrin Amir, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung.

Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Pertemuan berlangsung penuh antusias, dengan warga secara terbuka mengutarakan keluhan dan harapan.

Fajrin menegaskan, reses menjadi momen penting untuk mendengar kondisi nyata di lapangan sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah.

“Ini wadah untuk mengkomunikasikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya Senin (6/4/2026).

Salah satu isu utama yang mencuat adalah kondisi jalan beton di Dusun Cabbella yang mengalami kerusakan cukup parah. Warga menilai kondisi tersebut sudah mengganggu aktivitas, terutama mobilitas pengendara dan distribusi hasil pertanian.

“Memang rusak parah jalannya,” katanya.

Ia menyebut panjang jalan yang rusak diperkirakan mencapai sekitar 1 kilometer. Akses tersebut menjadi jalur utama masyarakat sehingga membutuhkan penanganan segera.

Selain infrastruktur jalan, warga juga menyoroti persoalan penerangan. Sejumlah lampu jalan dilaporkan tidak lagi berfungsi, menyebabkan kondisi lingkungan gelap pada malam hari.

“Sudah banyak lampu jalan yang rusak,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga memicu kekhawatiran terkait keamanan lingkungan.

Menanggapi aspirasi itu, politisi Golkar tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar segera mendapat perhatian pemerintah daerah.

Ia juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan wilayah tersebut sehingga merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk mendorong perbaikan.

“Pasti saya perjuangkan karena sangat dibutuhkan masyarakat. Kebetulan kampung saya juga ada di sana,” tegasnya.

Fajrin berharap hasil reses ini dapat segera ditindaklanjuti dan masuk dalam prioritas pembangunan ke depan.(alf)