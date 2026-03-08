Peresmian Kantor JMSI Sulsel Dirangkaikan dengan Buka Puasa Bersama dan Berbagi Takjil

MAKASSAR,UPEKS.co.id-– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan resmi meresmikan kantor barunya yang berlokasi di Jalan AP Pettarani, Sabtu (7/3/2026). Peresmian tersebut dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1447 Hijriah.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah, insan pers, serta tamu undangan dari berbagai organisasi media di Sulawesi Selatan. Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan para pelaku media siber di daerah.

Ketua JMSI Sulawesi Selatan, Ilham Husen, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para kepala dinas serta rekan-rekan media yang telah membersamai acara peresmian kantor JMSI Sulsel ini,” ujar Ilham dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa kehadiran kantor JMSI Sulsel bukan sekadar menjadi ruang kerja bagi pengurus dan anggota, tetapi juga simbol komitmen bersama dalam memperkuat peran media siber yang profesional dan bertanggung jawab.

“Peresmian kantor JMSI ini bukan sekadar membuka sebuah ruang kerja, tetapi menjadi simbol komitmen kita bersama untuk memperkuat peran media siber yang profesional dan bertanggung jawab,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir mewakili Gubernur Sulsel berharap JMSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap setiap informasi yang disampaikan oleh media dapat menjadi sumber informasi yang positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran JMSI di Sulawesi Selatan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan media, khususnya dalam menghadirkan pemberitaan yang kredibel serta terhindar dari penyebaran informasi hoaks.

“Ke depan, kami berharap JMSI dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wadah penyampai informasi yang terpercaya bagi masyarakat,” tambahnya.

Ilham Husen juga mengungkapkan bahwa solidaritas antaranggota JMSI Sulsel selama ini sangat kuat. Setiap persoalan yang dihadapi selalu diselesaikan secara bersama melalui komunikasi dan musyawarah.

“Alhamdulillah solidaritas teman-teman JMSI sangat kompak. Setiap ada persoalan atau hal yang perlu dibahas, kami selalu duduk bersama dan mencari solusi secara kolektif,” tutupnya.

Peresmian kantor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk semakin memperkuat peran JMSI Sulawesi Selatan dalam mendukung ekosistem media siber yang sehat, profesional, dan berintegritas di tengah masyarakat. (***)