Sebelum Mudik, Kasatlantas Polrestabes Makassar Imbau Pemudik Siapkan Kendaraan dan Kondisi Fisik

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar mempersiapkan diri dengan baik demi keselamatan selama di perjalanan.

Berbagai tips keselamatan berkendara dibagikan guna meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas saat arus mudik.

Kasatlantas Polrestabes Makassar, AKBP Hj Andi Husnaeni, mengingatkan para pengendara untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berangkat. Beberapa komponen penting yang perlu diperiksa antara lain rem, ban, lampu, oli, serta air radiator.

“Selain itu, pengendara juga harus memastikan bahan bakar kendaraan mencukupi sebelum memulai perjalanan, “ucap AKBP Andi Husnaeni, Minggu (15/3/2026).

Selain kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen juga menjadi hal yang wajib diperhatikan. Pengendara diimbau selalu membawa surat-surat penting seperti SIM, STNK, dan KTP selama perjalanan.

Pengemudi juga diingatkan agar tidak memaksakan diri mengemudi saat dalam kondisi lelah atau mengantuk. Pengendara disarankan beristirahat setiap dua hingga tiga jam perjalanan untuk menjaga konsentrasi dan menghindari kecelakaan.

Di samping itu, masyarakat diminta memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan jauh. Jika merasa sakit atau kurang fit, pengendara disarankan menunda perjalanan demi keselamatan bersama.

“Kami juga menyarankan masyarakat untuk merencanakan rute perjalanan dengan baik, termasuk memahami jalur alternatif yang dapat digunakan jika terjadi kemacetan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, pemudik juga diimbau persiapkan kebutuhan secukupnya serta tidak melebihi kapasitas kendaraan juga menjadi bagian penting agar perjalanan tetap aman dan nyaman.

“Selain itu, seluruh pengendara diharapkan selalu mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku selama perjalanan mudik,” terangnya.

Apabila masyarakat mengalami kendala di perjalanan lanjut Andi Husnaeni, kepolisian menyediakan layanan darurat yang dapat dihubungi selama 24 jam melalui layanan polisi di nomor 110.

“Layanan tersebut dapat diakses secara gratis dan siap memberikan respon cepat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, “jelasnya.

“Dengan berbagai persiapan tersebut, diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan selamat hingga sampai ke tujuan,” harapnya.(Jay)