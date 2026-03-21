Ribuan Warga Desa Pasampang Gelar Shalat Idul Fitri 1447 H, Pesan Persatuan dan Kepedulian Ditekankan

Kolaka Utara, Upeks.co.id — Ribuan warga Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026), dengan penuh khidmat dan kebersamaan.

Sejak pagi hari, masyarakat telah memadati masjid tempat pelaksanaan shalat. Suasana penuh kekeluargaan tampak dari antusiasme warga yang datang bersama keluarga, mengenakan pakaian terbaik mereka di hari kemenangan.

Sebelum pelaksanaan Shalat Id, Kepala Desa Pasampang, Haerul Akbar, membacakan sambutan seragam Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH.

Dalam sambutan tersebut, ditekankan pentingnya menjadikan momentum Idul Fitri sebagai ajang memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta menjaga kemuliaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

“Idul Fitri adalah hari yang fitrah dan penuh makna. Momentum ini sangat berharga untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Lebih lanjut, disampaikan pula pesan keagamaan yang merujuk pada nilai-nilai dalam Al-Qur’an, khususnya tentang pentingnya sikap saling memaafkan, menahan amarah, dan memperbanyak kebaikan sebagai bagian dari akhlak mulia yang harus dijaga.

Dalam konteks pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara juga mengakui adanya berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran yang berdampak pada sejumlah program pembangunan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat persatuan demi kemajuan daerah.

Di akhir sambutan, atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, disampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat, disertai harapan agar momentum ini semakin mempererat ukhuwah dan kebersamaan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada TNI, Polri, dan seluruh aparat keamanan atas peran mereka dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama bulan suci Ramadan.

Pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Desa Pasampang berlangsung tertib dan lancar, mencerminkan kekompakan serta semangat kebersamaan masyarakat dalam merayakan hari kemenangan.(*)