Gema Takbir di Lapangan Arafuru, Ribuan Umat Muslim Tumpah Ruah Rayakan Kemenangan di Mako Kodaeral VI

Makassar, Upeks.co.id — Gemuruh takbir membahana, memecah kesunyian fajar di pesisir Makassar.

Lapangan Arafuru Kodaeral VI yang biasanya menjadi saksi ketegasan baris-berbaris prajurit, pagi ini berubah menjadi “Lautan Putih” yang sarat akan kedamaian.

Ribuan masyarakat Muslim dari pelosok Kota Makassar memadati area tersebut untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 H / 2026 M, Sabtu (21/03/2026).

​Antusiasme warga seolah tak terbendung. Sejak pukul 06.00 WITA, arus jamaah yang membawa sanak keluarga mengalir deras memasuki gerbang Mako Kodaeral VI. Wajah-wajah penuh syukur terpancar setelah sebulan penuh menempa diri dalam berpuasa selama bulan Ramadhan. Kehadiran ribuan warga ini menegaskan kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat yang terjalin erat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah.

​Bertindak sebagai Imam pada shalat Idul Fitri kali ini adalah Mulyadin, S.T., yang memimpin jalannya ibadah dengan khusyuk. Sementara itu, Drs. Muh. Amin Umar, M.A., hadir sebagai Khatib yang menyampaikan pesan-pesan kesejukan tentang menjaga kesucian hati dan memperkuat tali silaturahmi pasca-Ramadhan.

​Dalam suasana yang penuh keakraban tersebut, Komandan Kodaeral VI (Dankodaeral VI) Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., menyampaikan rasa bahagianya atas kehadiran masyarakat.

​”Idul Fitri bukan sekadar kembali ke fitrah, melainkan momentum untuk mempererat persaudaraan. Kami di Kodaeral VI merasa terhormat dapat memfasilitasi ibadah ini. Lapangan Arafuru ini adalah milik rakyat, dan melihat ribuan warga bersujud bersama prajurit di sini adalah pemandangan yang luar biasa indah. Inilah kekuatan kita: sinergi antara TNI AL dan rakyat dalam menjaga kedaulatan serta kedamaian negeri”, ujarnya.

​Ibadah yang berlangsung khidmat ini juga diikuti oleh jajaran petinggi Kodaeral VI, di antaranya Pejabat Utama (PJU) Kodaeral VI, para Staf Ahli serta para Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja (Kadis/Kasatker) Kodaeral VI.

​Turut hadir menambah nuansa kehangatan keluarga besar, Ketua Daerah Kodaeral VI Gabungan Jalasenastri Koarmada (GJK) RI beserta jajaran pengurus, yang turut berbaur bersama jamaah wanita di shaf-shaf depan.

​Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1447 H di Lapangan Arafuru ini diakhiri dengan sesi bersalam-salaman (mushafahah) antara pejabat Kodaeral VI dengan warga, menciptakan potret kebersamaan yang tulus antara penjaga samudera dan rakyatnya.(rls)