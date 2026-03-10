PLN UIP Sulawesi Salurkan Bantuan Sembako bagi Purnabakti di Bulan Suci Ramadan 1447 H

Makassar, Upeks.co.id– Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menyalurkan bantuan paket sembako kepada para purnabakti PLN. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (6/3/2026) di Masjid PLN UIP Sulawesi ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus penghargaan kepada para purnabakti yang telah mengabdikan diri bagi perusahaan.

Sebanyak 40 paket sembako disalurkan kepada para purnabakti untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama bulan Ramadan. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi PT PLN (Persero), Wisnu Kuntjoro Adi, serta dihadiri oleh jajaran pegawai PLN UIP Sulawesi dan pengurus YBM PLN.

Dalam kesempatan tersebut, Wisnu Kuntjoro Adi yang sebelumnya menjabat sebagai General Manager PLN UIP Sulawesi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian PLN UIP Sulawesi kepada para purnabakti yang telah memberikan kontribusi dalam perjalanan pembangunan infrastruktur kelistrikan. “Para purnabakti merupakan bagian dari keluarga besar PLN yang telah memberikan dedikasi dan pengabdian bagi perusahaan. Kami berharap bantuan yang diberikan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi berkah bagi para penerima di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan, Rahmandaru, purnabakti yang telah mengabdi selama 14 tahun di PLN UIP Sulawesi, menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Ia mengaku bantuan sembako tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski telah purnabakti, Rahmandaru hingga kini masih aktif mengabdikan diri sebagai imam di Masjid PLN UIP Sulawesi.

Melalui kegiatan ini, PLN UIP Sulawesi berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus terjaga di lingkungan keluarga besar PLN. Selain menjadi momentum untuk berbagi di bulan Ramadan, kegiatan ini juga mempererat silaturahmi antara perusahaan dan para purnabakti yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan PLN. (*)