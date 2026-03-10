PLN UIP Sulawesi Tebar Keberkahan Melalui Safari Ramadan, Salurkan Santunan kepada Anak Panti, Santri, dan Pengurus Masjid

Makassar, Upeks.co.id – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menggelar kegiatan Safari Ramadan dengan menyalurkan santunan kepada anak panti asuhan, santri, guru ngaji, dan pengurus masjid. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (6/3/2026) di Aula Kantor PLN UIP Sulawesi sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

Bantuan santunan diberikan kepada sejumlah penerima manfaat, yakni Panti Asuhan Nurul Ichsan yang diwakili oleh 10 anak dan 1 pengasuh, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ashabul Jannah yang diwakili oleh 10 santri dan 1 pengasuh, tiga orang guru ngaji, serta dua orang marbot masjid. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, bersama EVP Konstruksi Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi PT PLN (Persero), Wisnu Kuntjoro Adi, beserta jajaran manajemen, pegawai, PIKK, serta tamu undangan.

General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ini menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan antara PLN dan masyarakat. “Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para penerima. Semoga kegiatan ini juga dapat semakin mempererat kebersamaan dan semangat saling peduli di lingkungan kita,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi PT PLN (Persero), Wisnu Kuntjoro Adi, menegaskan bahwa Safari Ramadan merupakan manifestasi nyata komitmen perusahaan untuk terus hadir memberikan dampak positif bagi sosial. “Ramadan adalah momentum emas untuk memperkokoh sinergi sekaligus mengasah empati kita sebagai umat beragama. Kami berharap santunan yang disalurkan melalui YBM ini mampu menghadirkan senyum dan manfaat nyata bagi para penerima sebagaimana yang terus diupayakan pada tahun-tahun sebelumnya,” tutur Wisnu.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, tausiyah ramadan, serta buka puasa bersama yang diikuti oleh seluruh tamu undangan. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan terasa hangat sepanjang kegiatan yang berlangsung hingga sesi ramah tamah.

Kegiatan ini merupakan inisiatif internal PLN UIP Sulawesi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN UIP Sulawesi berharap dapat menghadirkan manfaat nyata sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di bulan penuh berkah. (*)