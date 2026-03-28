Pengukuhan FKPM Abbulo Sibatang, Kapolres AKBP Rise Tekankan Sinergi Polri dan Masyarakat Jaga Kamtibmas

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Upaya memperkuat keamanan berbasis masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Pelabuhan Makassar.

Salah satunya melalui pengukuhan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Abbulo Sibatang se-Kecamatan Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkarrang, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Ujung Tanah, Jalan Sabutung Timur, Kelurahan Patingalloang Baru, Sabtu (28/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, bersama unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, serta jajaran TNI-Polri.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Camat Ujung Tanah Andi Unru, Kapolsek Ujung Tanah Kompol I Made Untung Sunantara, Kasat Binmas AKP Rajmah, perwakilan Danramil Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkarrang, para lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pengurus FKPM, Ketua RT/RW, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Makassar menegaskan bahwa pengukuhan FKPM merupakan langkah strategis untuk membangun sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“FKPM ini dibentuk karena adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri yang harus humanis, profesional, dan maksimal dalam pelayanan. Maka dibutuhkan kerja sama, sehingga lahirlah forum ini,” ujar Kapolres.

Ia menekankan bahwa keberadaan FKPM tidak boleh hanya menjadi simbol atau kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi wadah nyata dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di lapangan.

“Jangan hanya menjadi slogan. FKPM harus mampu memudahkan penyelesaian permasalahan di masyarakat secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Kapolres juga menyoroti pentingnya penyelesaian masalah secara kekeluargaan melalui pendekatan restorative justice, tanpa selalu mengedepankan proses hukum.

“Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Bisa juga melalui pendekatan kekeluargaan, sehingga hubungan sosial tetap terjaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemuda, untuk aktif berperan dalam FKPM sebagai jembatan komunikasi antara warga dan aparat kepolisian.

“Apabila terjadi permasalahan di tengah masyarakat, silakan dikomunikasikan melalui FKPM. Ini menjadi wadah bersama untuk mencari solusi,” tambahnya.

Kapolres juga menegaskan bahwa FKPM bukanlah sarana pencitraan bagi institusi Polri, melainkan bentuk komitmen dalam membangun keamanan bersama.

“FKPM ini bukan untuk pencitraan, tetapi untuk benar-benar membantu masyarakat dan juga menjadi sarana kontrol terhadap kinerja Polri,” tegas AKBP Rise Sandiyantanti.

Ia berharap FKPM dapat berjalan beriringan dengan Polri dan TNI dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menambahkan bahwa pengukuhan FKPM di wilayah Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkarrang diharapkan mampu memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Dengan terbentuknya FKPM Abbulo Sibatang, diharapkan sinergi antara aparat dan masyarakat semakin solid dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif,” harapnya.(Jay)