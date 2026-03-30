30 Pelari Indonesia Diberangkatkan ke Eropa 

Jakarta, Upeks— Bukan sekadar lomba lari biasa, Emados menghadirkan program yang membawa pelari Indonesia langsung ke panggung internasional. Lewat “Emados SuperHalfs Challenge”, sebanyak 30 pelari terpilih akan diberangkatkan ke Eropa untuk mengikuti rangkaian ajang lari bergengsi di kota-kota seperti Prague, Berlin, Cardiff, Lisbon, Copenhagen, dan Valencia.

Marketing Manager Emados, Irani Yusita, menyebutkan, yang membedakan dengan lainnya, program ini tidak hanya fokus pada kompetisi.

“Emados ingin memberikan pengalaman lengkap—mulai dari berlari di event kelas dunia, hingga merasakan langsung suasana dan budaya di berbagai kota Eropa,” ujarnya dalam rilis, Sabtu 28 Maret 2026.

Untuk menambah semangat, Emados juga menggandeng atlet nasional Triyaningsih, peraih medali SEA Games, yang akan ikut membimbing sekaligus memotivasi para peserta selama program berlangsung.

Gelombang pertama peserta sudah diberangkatkan pada 28–29 Maret 2026 menuju Prague dan Berlin untuk mengikuti half marathon. Mereka menjadi bagian dari total 30 pelari yang akan dikirim secara bertahap ke berbagai kota di Eropa.

“Program ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi Emados kepada pelanggan dan komunitas lari yang selama ini aktif mengikuti berbagai challenge yang diadakan,”lanjutnya.

Lebih dari sekadar hadiah, Emados ingin mendorong masyarakat Indonesia untuk hidup lebih aktif, sehat, dan berani mencoba pengalaman baru di level global.

Pihak manajemen Emados menyebut, program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang berkesan sekaligus membuka wawasan para peserta, serta memperkuat semangat sportivitas pelari Indonesia di kancah internasional.

“Ke depan, proses seleksi akan terus berjalan hingga seluruh 30 peserta diberangkatkan. Selain berkompetisi, para pelari juga akan mendapat kesempatan mengeksplorasi budaya di setiap kota tujuan—menjadikan program ini perpaduan antara olahraga, travel dan lifestyle,”jelasnya.

Untuk update program dan pengumuman pemenang berikutnya, bisa langsung mengikuti media sosial resmi Emados di @emados.shawarma. Sebagai brand kuliner, Emados juga menghadirkan menu yang mendukung kebutuhan pelari—mulai dari carbo loading hingga protein intake, untuk menjaga performa dan membantu proses pemulihan.(rls)