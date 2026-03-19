Pastikan Kamtibmas Kondusif, Kapolres Pantau Aktivitas Warga di Dermaga hingga Pusat Perbelanjaan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Menjelang Lebaran 2026, Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti turun langsung memantau aktivitas masyarakat di kawasan Pelabuhan Paotere dan sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Makassar.

Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik, khususnya penumpang kapal yang mulai memadati pelabuhan tradisional tersebut.

Di Pelabuhan Paotere, Kapolres bahkan melakukan pengecekan langsung terhadap penumpang di Dermaga 5 yang hendak berangkat ke pulau.

Tidak hanya itu, arus penumpang yang datang dari berbagai wilayah kepulauan tersebut, juga turut menjadi perhatian dalam monitoring tersebut.

“Menjelang Lebaran, aktivitas masyarakat meningkat signifikan, baik di pelabuhan maupun pusat perbelanjaan. Kami hadir untuk memastikan semua berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar AKBP Rise Sandiyantanti, Kamis (19/3/2026).

Selain pemantauan, personel Polres Pelabuhan Makassar juga melakukan patroli dialogis dan memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat.

Kapolres secara langsung mengingatkan para penumpang kapal untuk selalu berhati-hati selama perjalanan mudik.

“Kami mengimbau penumpang agar selalu memperhatikan keselamatan, menjaga barang bawaan, serta mematuhi aturan selama perjalanan,” tegasnya.

Sementara itu, di pusat perbelanjaan, pengamanan difokuskan pada potensi kerawanan seperti pencopetan, penipuan, hingga kemacetan akibat lonjakan pengunjung.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, yang mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Pelabuhan Makassar juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan selama momentum mudik Lebaran.

“Jika menemukan hal mencurigakan atau membutuhkan bantuan, segera laporkan. Polri hadir untuk masyarakat,” tambahnya.

Dengan meningkatnya aktivitas jelang Idulfitri, kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, khususnya para pemudik di Kota Makassar.(Jay)