Menyusuri Lorong Sempit, Amaliyah Ramadan Kapolres Pelabuhan Makassar Sentuh langsung Masyarakat Lansia

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti melaksanakan Amaliyah Ramadan dengan menggelar patroli dialogis sekaligus bakti sosial di wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini menyasar pemukiman padat penduduk, dengan menyusuri lorong-lorong sempit serta gang kecil guna memastikan situasi keamanan sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Makassar bersama rombongan membagikan bantuan sosial berupa paket kebutuhan pokok kepada warga yang membutuhkan, khususnya lanjut usia (lansia).

Selain itu, Kapolres AKBP Rise juga menjenguk warga yang sedang sakit. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus memberikan dukungan moril kepada masyarakat.

Tak hanya memberikan bantuan, Kapolres juga berdialog langsung dengan warga. Ia mendengarkan berbagai keluhan, kebutuhan, hingga aspirasi masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk tersebut.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari Amaliyah Ramadan yang bertujuan mendekatkan Polri dengan masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang membutuhkan,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, kehadiran Polri melalui patroli dialogis dan bakti sosial ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus membantu meringankan beban masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan.

Dengan kegiatan Amaliyah Ramadan ini, Polres Pelabuhan Makassar terus berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif.(Jay)