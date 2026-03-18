Didampingi Kapolres dan Tim Satgas Saber, Brigjen Pol Hermawan Terjun Langsung Cek Harga Pangan di Pasar Sentral Enrekang

ENREKANG, UPEKS.co.id–Tim Satuan Tugas Sapu Bersih pelanggaran keamanan harga dan mutu pangan (Satgas Saber) RI dari Badan Pangan Nasional melakukan pengecekan dan pemantauan langsung di Pasar Sentral Enrekang terkait harga Pangan, Selasa (17/3/2026).

Didampingi Kapolres Enrekang, AKBP Hari Budiyanto selaku anggota Pengarah Satgas Saber Kabupaten Enrekang Brigjen Pol. Hermawan, SIK, MM, berkeliling pasar Enrekang melakukan interaksi langsung dengan para pedagang.

Tampak pula mendampingi Gaswan, Asisten II Setda Kabupaten Enrekang mewakili Bupati Enrekang, Kasat Reskrim, Kanit Tipidter, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Peternakan dan Perikanan, Kepala DPMDPTSP, Disperindag, Kodim, Bulog dan Instansi terkait lainnya.

“Setelah kami cek kemarin kami menemukan harga gula pasir dan telur diatas harga acuan, dan hari ini Alhamdulillah setelah kami cek lagi semuanya sudah sesuai dengan harga acuan. Minyak goreng aman dan seluruh komoditas lainnya juga aman,” kata Brigjen Pol Hermawan.

Ke depan, Brigjen Hermawan mengatakan ketersediaan seluruh pangan di Enrekang aman termasuk harga juga aman. Hermawan hanya meminta kepada Tim Satgas Saber agar terus melakukan pengecekan melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama OKKPDnya (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah).

“Dan mutunya juga selalu diawasi oleh Kapolres. Apabila mutu beras yang dijual premium ternyata medium itu pidana, Pak Kapolres selalu siap untuk memproses apabila ada yang ditemukan seperti itu. Kemudian saya menghimbau kepada para pedagang agar jangan menaikkan harga diatas harga acuan, karena disini terlihat bahwa produksinya normal distribusinya juga normal maka seharusnya di harga hilirnya juga normal. Kalau masih ada yang menaikkan harga itu akan di tindaklanjuti dengan penyelidikan,” tegas Brigjen Pol Hermawan.

Brigjen Hermawan meminta agar Kapolres melakukan pemanggilan terhadap para pedagang yang seenaknya menaikkan harga yang tidak wajar.

“Saya juga menghimbau kepada konsumen agar saat menjelang lebaran jangan ada yang panic buying. Panic buying itu adalah kekhawatiran masyarakat barang pangan itu tidak tersedia, itu tidak perlu dicemaskan karena saat ini seluruh barang itu tersedia dengan harga yang wajar. Jadi membelinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saja, tidak perlu panik, karena disini harga betul-betul masih sesuai dengan harga acuan Pemerintah,” tutupnya.

Selain melakukan Pemantauan langsung harga pangan, Brigjen Hermawan juga memberikan arahan dan edukasi kepada Tim Satgas Saber bagaimana cara mengukur timbangan pangan untuk mengetahui harga pangan apakah aman atau di atas harga acuan. (Sry)

