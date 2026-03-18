Door to Door di Pattallassang: Takjil Ramadhan Menyasar Warga Miskin Ekstrem

Takalar, Upeks—Pemerintah Kecamatan Pattallassang kembali melaksanakan kegiatan berbagi takjil dengan pendekatan berbeda, yakni secara door to door kepada rumah tangga miskin ekstrem di wilayah Pattallassang pada Rabu terakhir di bulan suci Ramadhan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin Ramadhan setiap hari Rabu, namun kali ini difokuskan pada upaya menjangkau langsung warga yang paling membutuhkan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan bantuan.

Camat Pattallassang, Bansuhari Said, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Melalui pola door to door ini, kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Ini bukan hanya tentang berbagi takjil, tetapi tentang kepedulian dan tanggung jawab sosial,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan doa dan harapan untuk seluruh pihak yang terlibat.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, kesehatan, dan kebaikan kepada kita semua.”

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh tim kerja Kecamatan Pattallassang atas dedikasi dan kebersamaan yang telah ditunjukkan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim. Tanpa kalian, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik,” tambahnya.

Salah satu warga penerima manfaat, Rahma (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya pembagian takjil langsung ke rumahnya.

“Kami sangat bersyukur, apalagi kondisi kami terbatas. Bantuan seperti ini sangat berarti bagi kami untuk berbuka puasa,” ungkapnya haru.

Hal serupa disampaikan oleh Jamal (52), yang merasa kehadiran langsung pemerintah memberikan perhatian lebih bagi warga kecil.

“Bukan hanya takjilnya, tapi kedatangan langsung dari pemerintah itu yang membuat kami merasa diperhatikan,” katanya.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari masyarakat dan diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial yang lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung kehidupan warga, khususnya di bulan suci Ramadhan. (*)