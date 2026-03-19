Berbagi Kebahagiaan, Ketua TIDAR Sulsel Vonny Ameliani Bagikan Baju Lebaran ke Anak Panti Asuhan

MAKASSAR, UPEKS — Ketua PD TIDAR Sulawesi Selatan Vonny Ameliani Suardi berbagi kebahagiaan kepada anak yatim piatu di panti asuhan Nur Qodri di kota Makassar dengan membagikan baju lebaran melalui pengurus PD Tidar sulsel dan ketua tidar Kota Makassar Kamis (19/3).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak panti asuhan yang memang sudah menjadi anak didiknya untuk bisa merasakan kebahagiaan saat lebaran idul fitri seperti anak-anak yang lainnya.

Vonny Ameliani yang juga anggota DPRD Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, pihaknya bersyukur karena baju lebaran yang di berikan kepada anak-anak panti asuhan Nur Qodri diterima dengan penuh senyuman dan kebahagiaan.

“Kami berharap anak-anak yatim piatu di panti asuhan bisa juga merasakan kebahagiaan saat menggunakan baju baru saat lebaran. Anak-anak kami bisa melaksanakan lebaran dengan hati riang dan gembira, ” kata Vonny yany juga politisi Gerindra .

Meskipun di wakili oleh Feby wardany rusdi Ketua PC Tidar Kota Makassar dan Sulaiman hanan pengurus PD Tidar Sulsel saat penyerahan namun semua berjalan lancar, dan mendapatkan ucapan terimakasih dari anak-anak panti asuhan Nur Qodri yang berjumlah puluhan orang.

Sementara Feby wardany rusdi Ketua PC Tidar Kota Makassar mengapresiasi langkah ketua PD TIDAR Sulawesi Selatan Vonny Ameliani yang terus melakukan aksi sosial dengan kepedulian kepada anak-anak panti asuhan dengan berbagi kebahagiaan lebaran idul fitri.

“Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada ketua Tidar Vonny Ameliani diberikan kepercayaan untuk mewakili memberikan baju lebaran kepada anak panti asuhan,” ucapnya.

“Panti asuhan ini memang sering di kunjungi oleh beliau dan setiap bulannya memberikan tanggungan, anak-anak menyampaikan salam hangat kepada ibu Vonny yang saat ini melaksanakan ibadah Umroh,” pungkasnya.(*)