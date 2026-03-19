Jelang Lebaran, Cicu Wakili Ketum IKA Unhas Turun Bagi Beras ke Masyarakat Kurang Mampu

MAKASSAR, UPEKS — Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) kembali turun menemui masyarakat kurang mampu jelang perayaan hari raya idul fitri sebagai kepedulian dalam kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat di kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini.

Bantuan tersebut disalurkan langsung ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga pengurus IKA Unhas meneruskan titipan dari Ketua Umum IKA Unhas, Andi Amran Sulaiman, untuk membantu meringankan beban masyarakat jelanglebaran idul fitri yang jatuh pada hari sabtu 21 maret yang akan datang.

Andi Rachmatika (Cicu) menyampaikan bahwa, kegiatan baksos ini menyebar se-Sulawesi Selatan yang merupakan amanah dari ketua umum IKA Unhas, termasuk dirinya salah satu yang di percayakan untuk turun menyalurkan ke masyarakat.

“Ini rutin di laksanakan oleh ketum IKA , hari ini kami menyalurkan bantuan kepada warga di Kelurahan Banta-Bantaeng kecamatan Rappocini. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias menerima titipan beras dan uang tunai dari pak ketua IKA Unhas,” katanya.

“Sebelumnya kami menyalurkan juga di Barombong bersama teman-teman pengurus IKA Unhas berupa sembako dan juga bantuan uang kepada warga ,” ucapnya.

Cicu menuturkan, bahwa bantuan tersebut diberikan kepada ratusan kepala keluarga yang merupakan rangkaian aksi sosial IKA Unhas selama bulan suci Ramadan yang terus digelar di berbagai wilayah.

“Alhamdulillah Selama Ramadan ini kami sudah berkeliling di beberapa tempat. IKA Unhas telah menyalurkan puluhan ribu paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Tambahnya, dirinya berharap bantuan yang diberikan dapat mengurangi sedikit beban masyarakat menjelang perayaan hari raya idul fitri.(*)