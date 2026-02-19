Sambut Imlek, Asmo Sulsel Hadirkan Promo Spesial untuk Seluruh Motor Matic 

Makassar, Upeks — Dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menghadirkan promo spesial bertajuk “Honda Gong Xi Fest – Merahnya Hoki, Untungnya Real”. Program ini berlangsung selama periode 17–21 Februari 2026 dan memberikan berbagai keuntungan menarik bagi konsumen yang ingin memiliki sepeda motor Honda, khususnya di segmen matic.

Melalui promo ini, konsumen berkesempatan mendapatkan potongan angsuran hingga Rp 100 ribu per bulan, serta gratis angsuran sebanyak lima kali. Penawaran ini berlaku untuk seluruh lini sepeda motor matic Honda.

Program “Honda Gong Xi Fest” ini tidak berlaku di seluruh wilayah cakupan Asmo Sulsel, melainkan khusus untuk beberapa area, yakni Kabupaten Barru, Parepare, Sidrap, Sengkang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, dan juga Soppeng. Dengan menyasar wilayah tersebut, Asmo Sulsel ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat sekitar untuk dapat menikmati promo spesial Imlek yang penuh keuntungan.

Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan bahwa promo ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus memanjakan konsumen melalui program-program yang relevan dengan momentum perayaan.

“Melalui Honda Gong Xi Fest, kami ingin menghadirkan semangat keberuntungan dan kebahagiaan di momen Imlek dengan manfaat yang nyata bagi konsumen. Promo ini kami rancang agar masyarakat bisa lebih mudah memiliki sepeda motor Honda dengan keuntungan yang signifikan,” ujar Kresna.

Ia menambahkan bahwa Asmo Sulsel secara konsisten menghadirkan berbagai program menarik sepanjang tahun sebagai wujud apresiasi kepada konsumen setia Honda.

Dengan semangat “Merahnya Hoki, Untungnya Real”, Asmo Sulsel berharap promo ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat di wilayah tersebut, sekaligus menjadi bagian dari perayaan Imlek yang penuh sukacita dan keberkahan.(*)