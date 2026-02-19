Semen Tonasa Dukung Pembangunan Daerah, Teken MoU dengan Pemda Pangkep

PANGKEP, UPEKS.co.id–PT Semen Tonasa kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemda Pangkep oleh Direktur Utama PT Semen Tonasa, Anis, bersama Bupati Pangkajene dan Kepulauan, M. Yusran Lalogau, dilaksanakan di Lantai 6 Kantor Pusat PT Semen Tonasa, Rabu (18/2/26).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan ini, Direktur Operasi PT Semen Tonasa, Mochamad Alfin Zaini, Direktur Keuangan PT Semen Tonasa, Sulaiha Muhyiddin, bersama Jajaran Manajemen PT Semen Tonasa.

Kerja sama ini difokuskan pada dukungan pembangunan infrastruktur jalan di area tambang perusahaan. Dalam pelaksanaannya, PT Semen Tonasa memastikan seluruh proses tetap mengacu pada ketentuan tata ruang yang berlaku.

Direktur Utama PT Semen Tonasa, Anis, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan seiring dengan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat.

“Sebagai bagian dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kami berkomitmen menjalankan operasional secara taat regulasi serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Kesepakatan ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat sinergi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pangkep M. Yusran Lalogau menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung operasional perusahaan selama sesuai regulasi. “Apa pun yang dapat dikerjasamakan, kami siap mendukung. Jika ada hal yang perlu dibahas, mari kita cari solusi bersama demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Melalui penandatanganan ini, PT Semen Tonasa menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Di tempat yang sama, juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, oleh General Manager Komunikasi, Legal dan Aset PT Semen Tonasa Muhammad Mursham dengan Dinas Pertanian serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. (sah)