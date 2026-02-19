Dua Legislator Dapil V Kawal Aspirasi Warga, Musrenbang Sajoanging 2027 Soroti Infrastruktur Jalan

WAJO, Upeks.co.id — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Asri Jaya A Latief dan Andi Muliadi, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kecamatan Sajoanging Tahun Anggaran 2026 yang digelar, Rabu (18/2/2026), di Aula Kantor Kecamatan Sajoanging.

Kehadiran kedua legislator yang mewakili wilayah Sajoanging, Penrang, Takkalalla, dan Bola itu menjadi perhatian dalam forum tahunan tersebut. Musrenbang turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Wajo, para Kepala OPD lingkup Pemkab Wajo, kepala desa, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur stakeholder. Kegiatan dipimpin langsung Camat Sajoanging, Agus Syam.

Dalam penyampaiannya, Asri Jaya A Latief menegaskan komitmennya untuk mengawal program-program strategis di wilayah Dapil V, khususnya pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Kecamatan Sajoanging.

“Insya Allah program kegiatan strategis, khususnya infrastruktur jalan kabupaten di Sajoanging, akan kita tuntaskan secara bertahap selama periode kepemimpinan Ar-Rahman. Tahun 2026 ini, total anggaran yang teralokasi di Sajoanging sekitar Rp18 miliar, yang difokuskan pada pembangunan jalan kabupaten dan Jalan Usaha Tani di Salobulo,” ujarnya.

Legislator Demokrat ini pun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo atas sinergitas yang selama ini terjalin. Ia juga menegaskan, selaku partai pengusung tetap konsisten dan mendukung program Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun sampai kegiatam tuntas.

“Kami mewakili masyarakat Sajoanging mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Wajo atas perhatian dan dukungan terhadap sejumlah aspirasi prioritas masyarakat,” tambahnya.

Tak hanya itu, Asri Jaya juga menginformasikan bahwa untuk jalan provinsi ruas Solo – Kolampu direncanakan akan dikerjakan pada tahun 2026.

“Kami juga berterima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan serta anggota DPRD Sulsel perwakilan Dapil Soppeng – Wajo atas perhatian terhadap perbaikan jalan provinsi tersebut,” ucapnya.

Senada dengan itu, Andi Muliadi menekankan pentingnya penyusunan usulan berbasis data dan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat dari Dapil V, kami hadir untuk mendengar langsung dan mengawal setiap usulan masyarakat agar tidak berhenti di forum ini saja, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pengawalan anggaran ke depan.

Sementara itu, Bupati Wajo dalam arahannya mengingatkan agar seluruh usulan yang masuk disusun secara terukur dan realistis, sehingga dapat diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah. Ia juga mengapresiasi sinergi antara DPRD dan pemerintah kecamatan dalam mengawal proses perencanaan pembangunan.

Dengan keterlibatan aktif legislatif dan eksekutif, Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Sajoanging diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat di wilayah Dapil V. (Humas DPRD Wajo)