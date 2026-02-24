Lapas Narkotika SungguminasaTebar Kebaikan di Bulan Ramadan, Serahkan Paket Sembako Bagi Keluarga Warga Binaan 

GOWA, UPEKS.co.id– Lapas Narkotika Sungguminasa kembali menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang kurang mampu dan datang melaksanakan kunjungan tatap muka, Selasa (24/2/2026).

Ada 30 paket sembako dibagikan kepada keluarga WBP yang telah terdata dan memenuhi kriteria penerima bantuan. Kegiatan ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap bulan, sebagaimana bulan-bulan sebelumnya, sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap keluarga warga binaan.

Kalapas Narkotika Sungguminasa, Gunawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar program bantuan sosial, tetapi juga wujud kehadiran negara dalam memberikan perhatian kepada keluarga WBP, khususnya di momen penuh berkah seperti Ramadan.

“Bertepatan di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan keberkahannya berlipat ganda untuk program bansos yang setiap bulan kita jalankan. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam penguatan kepedulian sosial dan pelayanan yang humanis,” ujar Gunawan.

Ia juga menegaskan bahwa program bantuan sosial ini akan terus dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya membangun citra pemasyarakatan yang lebih peduli, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meringankan beban keluarga WBP sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara pihak lapas dengan masyarakat. Ramadan menjadi momentum untuk menebar kebaikan dan memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial dalam lingkungan pemasyarakatan. (Sofyan)