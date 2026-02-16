Jelang Ramadhan, Ditjenpas Sulsel Gandeng Rutan Makassar Gelar Baksos di UNM

Makassar,Upeks.co.id– Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, jajaran pemasyarakatan menggelar kegiatan bakti sosial berupa kerja bakti di Masjid Nurul Ilmi, Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin (16/2/2026).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Sinergi tersebut menjadi wujud komitmen insan pemasyarakatan dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat menjelang Ramadhan.

Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadi Kusumah, mengatakan kerja bakti ini tidak sekadar berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki makna spiritual dalam menyambut bulan penuh keberkahan.

“Kerja bakti ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan insan pemasyarakatan dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan. Kami ingin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menanamkan nilai gotong royong dan keikhlasan, baik kepada petugas maupun warga binaan,” ujar Jayadi.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) turut berkontribusi bersama petugas membersihkan area masjid, mulai dari ruang utama ibadah hingga lingkungan sekitar.

Keterlibatan WBP tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan, khususnya dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, kepedulian, serta semangat memberi manfaat positif bagi lingkungan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Masjid Nurul Ilmi semakin bersih dan nyaman digunakan untuk beribadah selama Ramadhan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi bersama dalam menyucikan niat serta memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. (***)