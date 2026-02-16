Sabet Juara II Nasional, SMP Islam Athirah Bone Harumkan Nama Sulawesi di Ajang Bintang Pelajar

DEPOK, Upeks – Prestasi membanggakan kembali diukir oleh siswa dan sisw dari Tim SMP Islam Athirah Bone berhasil meraih Juara II Nasional dalam babak Grand Final Lomba Kenal TKA Bintang Pelajar yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada Ahad (15/2/2026).

Perjalanan menuju podium juara sebagai delegasi Pulau Sulawesi dan Kalimantan ini tidaklah instan. Kompetisi bergengsi yang diselenggarakan oleh lembaga bimbingan belajar Bintang Pelajar ini telah berlangsung maraton sejak September 2025.

Babak final ini mempertemukan delegasi terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dari delapan sekolah yang berhasil menembus partai puncak, masing-masing merupakan perwakilan dari pulau-pulau besar di Indonesia. SMP Islam Athirah Bone sendiri hadir sebagai delegasi tangguh yang mewakili wilayah gabungan Kalimantan dan Sulawesi.

Tim yang dibimbing oleh Fitriani Hafid, S.Pd. ini terdiri dari tiga siswa, Nur Rahmi Langka, Ahmad Huzein Djasman, dan Muhammad Abyan Al Isyraq Agus.

Babak final berlangsung sengit dengan sistem kompetisi yang menguji kecepatan dan ketepatan, Babak 1: Kuis berbasis waktu, di mana sisa waktu pengerjaan diakumulasikan menjadi poin. Babak 2: Tes spesialisasi, di mana tim mengutus perwakilan untuk mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia. Babak 3: Cerdas Cermat yang menjadi penentu kemenangan.

Di babak pamungkas, SMP Islam Athirah Bone yang didampingi oleh Sulkipli HB bersaing ketat dengan SMP Citra Kasih dan SMPIT Al Abidin Surakarta. Berdasarkan hasil akhir, SMP Citra Kasih keluar sebagai Juara I, disusul SMP Islam Athirah Bone di posisi Juara II, dan SMPIT Al Abidin di posisi Juara III.

Salah satu anggota tim, Ahmad Huzein Djasman, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian ini. Siswa kelas IX tersebut juga memuji penyelenggara atas apresiasi yang diberikan kepada para pemenang.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa mendapatkan juara dua di tingkat nasional. Terima kasih kepada pembimbing, pendamping, dan Bintang Pelajar yang telah memberikan hadiah-hadiah spektakuler bagi para juara. Semoga capaian ini bisa berlanjut hingga ke jenjang SMA nanti,” ujar Ahmad saat diwawancarai usai penyerahan piala.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di daerah, khususnya Bone, mampu bersaing di level nasional dan sejajar dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya di Indonesia.(rls)