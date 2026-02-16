Konsisten Gelar Donor Darah, GMTD Perkuat Implementasi Pilar Tangguh Dalam “Lippo Untuk Indonesia Pasti”

MAKASSAR, Upeks – Menjelang bulan Ramadhan, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) kembali menegaskan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan donor darah yang rutin digelar setiap tiga bulan sekali.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Pilar Tangguh dalam kerangka kerja grup bertajuk “Lippo Untuk Indonesia PASTI”, yang menekankan ketahanan sosial dan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat.

Bekerja sama dengan PMI Kota Makassar dan Apotek K-24 Cendrawasih, kegiatan yang berlangsung di Main Hall Mall GTC pada Jumat, 13 Februari 2026 ini, diikuti oleh 125 pendaftar dan berhasil mengumpulkan 95 kantong darah. Peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol.

Selain karyawan GMTD, kegiatan ini juga diikuti oleh karyawan kawasan Mall GTC, warga perumahan Tanjung Bunga, hingga masyarakat umum. Partisipasi yang konsisten dari berbagai elemen ini mencerminkan keberlanjutan program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi agenda sosial rutin perusahaan.

Chief Operating Officer GMTD, Jemmy Andreas Persang, menegaskan bahwa keberlanjutan program ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus implementasi nilai ketangguhan dalam menghadapi tantangan sosial di bidang kesehatan.

“Donor darah yang kami selenggarakan secara berkala ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan. Melalui Pilar Tangguh dalam ‘Lippo Untuk Indonesia PASTI’, kami ingin memastikan bahwa kontribusi kami tidak berhenti pada pembangunan kawasan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan darah dan peningkatan kesadaran kesehatan,” ujarnya, Senin 16 Februari 2026.

Jemmy menambahkan, kehadiran layanan pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan ini memberikan manfaat ganda, tidak hanya bagi penerima darah, tetapi juga bagi para pendonor untuk memahami kondisi kesehatannya serta memperoleh edukasi dari tenaga profesional.

Perwakilan PMI Kota Makassar turut mengapresiasi konsistensi GMTD dalam mendukung pemenuhan kebutuhan darah yang aman dan berkelanjutan di Kota Makassar. Dukungan korporasi yang dilakukan secara rutin dinilai sangat membantu menjaga stabilitas stok darah, terutama menjelang periode tertentu seperti bulan Ramadhan.

Melalui program ini, GMTD kembali menegaskan perannya sebagai pengembang kawasan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kepada pembangunan sosial yang berkelanjutan. Konsistensi penyelenggaraan donor darah menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan.(rls)