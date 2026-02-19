Satgas TMMD ke-127 Bedah Rumah Warga Desa Ara, Bukti Nyata TNI Hadir untuk Rakyat

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Rasa haru dan syukur menyelimuti wajah warga Desa Ara, Bandri Sau, melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1411 Bulukumba rumahnya tidak layak huni yang selama ini ditempati masih dibedah dan dibangun kembali menjadi hunian yang lebih layak, sehat, dan manusiawi.

Program TMMD ke-127 ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Tidak sekadar membangun fisik bangunan, tetapi juga membangun harapan dan masa depan keluarga penerima manfaat. Di Desa Ara, yang dikenal sebagai wilayah pesisir dengan semangat gotong royong yang kuat, kehadiran Satgas TMMD disambut antusias oleh masyarakat.

Bandri Sau, mengaku tak kuasa menahan rasa haru ketika melihat rumahnya yang sebelumnya berdinding papan lapuk dan beratapkan seng bocor kini berdiri kokoh dengan struktur yang lebih aman.

Selama bertahun-tahun, kondisi rumah yang tidak layak huni menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama saat musim hujan dan angin kencang melanda wilayah pesisir Bontobahari.

Program bedah rumah ini merupakan bagian dari sasaran fisik TMMD ke-127 yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor. Selain pembangunan rumah layak huni, kegiatan TMMD juga mencakup peningkatan infrastruktur desa, kerja bakti bersama masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Satgas TMMD ke-127 Letkol Inf. Sarman menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya tugas pembangunan, tetapi juga wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. “TMMD adalah bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat desa merasakan langsung manfaat pembangunan,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

Kehadiran TMMD ke-127 di Desa Ara dinilai membawa dampak positif yang signifikan. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, kegiatan ini juga mempererat hubungan emosional antara aparat TNI dan masyarakat. Warga bahu-membahu bersama anggota Satgas, mulai dari proses pembongkaran rumah lama hingga penyelesaian bangunan baru.

Kepala Desa Ara, H. Amiruddin Rasyid mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan TMMD di wilayahnya. Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan memperbaiki tempat tinggalnya karena keterbatasan ekonomi.

“Selama adanya TMMD ke-127, masyarakat kami sangat terbantu. Ini bukan hanya soal bangunan rumah, tapi tentang memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga,” tuturnya. (sufri)