Dipimpin Kabag Ops, Brimob Polda Sulsel Gelar Ramadan Berbagi di Panti Asuhan An Nur

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengisi bulan suci Ramadan dengan menggelar kegiatan “Ramadan Berbagi” di Panti Asuhan An Nur, Jalan Tupai, Kota Makassar, pada Kamis (19/2/2026).

Kegiatan edisi perdana tersebut dilaksanakan oleh personel Bagian Operasi (Bag Ops) dan Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sat Brimob Polda Sulsel bersama Bhayangkari. Rombongan dipimpin langsung Kabag Ops Sat Brimob Polda Sulsel, AKBP Nur Ichsan.

Dalam kesempatan itu, AKBP Nur Ichsan mengatakan, program Ramadan Berbagi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan puasa oleh jajaran Sat Brimob Polda Sulsel secara bergiliran.

“Setiap bagian, subbag, dan seksi mendapat giliran melaksanakan kegiatan ini. Untuk edisi pertama tahun ini dilaksanakan oleh Bagian Ops dan Seksi TIK,” ujarnya.

Ichsan menjelaskan, konsep kegiatan tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pembagian takjil dan bantuan dilakukan di depan Mako Sat Brimob Polda Sulsel di Jalan K.S. Tubun Nomor 10, kini kegiatan difokuskan langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan arahan Dansat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Ridwan agar kegiatan berbagi di bulan Ramadan lebih tepat sasaran. Selain di tingkat satuan, kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh detasemen dan batalyon jajaran di daerah.

Dalam kegiatan di Panti Asuhan An Nur, personel menyerahkan bantuan sembako berupa beras, telur, mie instan, minyak goreng, gula, dan sirup, serta membagikan takjil kepada para penghuni panti.

“Semoga apa yang kami salurkan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Panti Asuhan An Nur,” kata Nur Ichsan.

Sementara itu, Pengurus Panti Asuhan An Nur, Nunung Syarifah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta bantuan yang diberikan oleh personel Sat Brimob Polda Sulsel.

“Semoga niat baik bapak dan ibu sekalian menjadi ladang pahala dan membawa berkah bagi kita semua,” tuturnya.

Ia juga mendoakan agar seluruh personel Brimob senantiasa diberikan kelancaran dan perlindungan dalam menjalankan tugas. (Jay)