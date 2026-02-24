Berkah Ramadan, Kapolres AKBP Rise Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim

MAKASSAR UPEKS.co.id — Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti Aula Mapolres Pelabuhan Makassar saat puluhan anak yatim dari Panti Asuhan Al-Mukarromah mengikuti doa bersama dan pemberian santunan yang digelar jajaran Polres Pelabuhan Makassar di bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti ini, juga dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polres Pelabuhan Makassar. Momen kebersamaan terasa begitu hangat saat anak-anak yatim duduk berdampingan dengan personel kepolisian dalam suasana penuh kekeluargaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan buka puasa bersama dan dilanjutkan Salat berjemaah. Usai ibadah, Kapolres Pelabuhan Makassar menyerahkan santunan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan pengurus panti asuhan. Senyum bahagia dan wajah haru terlihat jelas saat bingkisan serta amplop santunan diterima.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan kemanusiaan antara Polri dan masyarakat, khususnya di momentum Ramadan yang penuh berkah.

“Ramadan adalah waktu terbaik untuk berbagi dan memperkuat rasa empati. Kami ingin hadir bukan hanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi juga sebagai keluarga yang peduli terhadap sesama, terutama anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menambahkan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam menanamkan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

“Anak yatim adalah amanah. Islam mengajarkan kita untuk menyantuni mereka, karena dari merekalah keberkahan itu datang. Kami sebagai aparat negara memiliki tanggung jawab moral untuk peduli dan hadir bagi mereka,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi bagian dari pembentukan karakter personel Polri agar semakin peka terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat.

“Kami ingin menumbuhkan semangat pengabdian di luar tugas formal. Polisi tidak hanya hadir saat ada pelanggaran hukum, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan sentuhan kemanusiaan,” jelas Aipda Adil.

Anak-anak yatim yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Kebersamaan yang terjalin menghadirkan suasana hangat dan penuh makna, sebelum akhirnya acara ditutup dengan foto bersama dan silaturahmi singkat yang meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir.(Jay)