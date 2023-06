Gubernur Andi Sudirman Dampingi Panglima TNI Buka 4th Multilateral Naval Exercise Komodo

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono membuka kegiatan latihan bertaraf internasional 4th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023, di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, Senin (5/6/2023).

Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Diketahui, Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan latihan non-perang dengan mengedepankan kerja sama maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana, serta operasi kemanusiaan guna mempererat kerja sama antara TNI AL dengan negara-negara sahabat.

Latihan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut ini bertema “Partnership To Recover and To Rise Stronger”. Kegiatan yang digelar sejak 5 hingga 8 Juni 2023 ini dihadiri Angkatan Laut dari 36 negara.

Para peserta yang terlibat, akan mengikuti berbagai kegiatan diantaranya Ice Breaking, International Fleet Review (IFR), International Maritime Security Symposium (IMSS), City Tour, City Parade, Fun Bike, Admiral Lunch, Bilateral Meeting. Welcome Dinner, Maritime Exhibition, dan Gala Dinner.

Panglima TNI, menekankan bahwa kerjasama sangat penting. “Untuk semua peserta, agar memanfaatkan kegiatan ini untuk membangun komunikasi yang baik dan kerjasama,” ungkapnya.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Muhammad Ali menuturkan, latihan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama internasional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat.

“Latihan ini diharapkan menjadi forum bertukar pengetahuan dan pengalaman antara peserta,” ujarnya.

Sementara Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik, pelaksanaan MNEK 2023 ini.

“Kita tentu mengapresiasi dan turut senang, Makassar di Provinsi Sulsel menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang ke-4 ini,” katanya.

Usai Opening Ceremony MNEK 2023, ditampilkan sejumlah atraksi dan demonstrasi TNI mulai dari pesawat tempur, helikopter, dan terjun payung, serta lainnya. (*)