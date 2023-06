UIN Alauddin Makassar: 12 Cabang Lomba Melaju ke Final OASE PTKI II se-Indonesia

Makassar, Upeks.co.id — UIN Alauddin Makassar telah berhasil memperoleh prestasi gemilang dengan meloloskan 12 cabang lomba ke final Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) PTKI II se-Indonesia tahun ini.

Prestasi ini menandai keunggulan peserta UIN Alauddin Makassar dalam berbagai bidang lomba yang berbeda.

Dalam bidang Matematika, Deni Candra berhasil mencapai final dengan mengalahkan 117 peserta lainnya. Sementara dalam bidang Kimia, Amaliah Widya Ningsih menjadi satu dari 24 peserta terbaik dari awalnya 86 peserta.

Bidang Biologi diwakili oleh Rini Anggraeni dan Muh. Fikri yang berhasil meloloskan diri ke final. Sedangkan dalam bidang Nano Teknologi dan Kesehatan, Hakam Muqsid, Salsa Nabila Rahman, dan Mujtahidah Shabir berhasil menunjukkan kemampuan unggul mereka.

UIN Alauddin Makassar juga menonjol dalam bidang Produk Halal dan Ketahanan Pangan dengan St. Nur Rahmi Idris, Nurul Fajria La Sengka, dan Sinarwati Putri berhasil mencapai final.

Selanjutnya, dalam bidang Keagamaan, Tamrin, Regina Selvi Indriani, dan Ibnu Arabi berhasil lolos ke final. Sedangkan dalam bidang Desain Arsitektur Islam, Amri Yahya, Ahmad Rizky, dan M. Alfiansyah tampil gemilang.

Annisa Nurfadillah, Mau’idhatul Hasanah Ridwan, dan Ahdiatul Badirah berhasil melaju ke final dalam bidang Astronomi/Ilmu Falak.

Dalam bidang Business Plan, Awal Nur, Nur Fadilah, dan Fadal Khalid Akramullah berhasil menunjukkan kepiawaian mereka.

Di bidang Debat Bahasa Inggris, Muhammad Jalaluddin Assuyuti dan Andi Muh Fairuz Fuadi berhasil meloloskan diri ke final. Sementara dalam bidang Debat Bahasa Arab, Faisal S Sangaji dan Manal menunjukkan kemampuan luar biasa.

Terakhir, Yasser Arafat, Apra Muthiah Azizah Amatullah, dan Andi Wulandari Azzahra berhasil meraih tiket final dalam bidang Debat Konstitusi dan Hukum.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian gemilang ini. Meloloskan 12 cabang lomba ke final adalah sebuah prestasi yang luar biasa dan membuktikan potensi serta keunggulan intelektual para mahasiswa kami,” kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof Darussalam Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/5/2023).

Menurut Dia, pencapaian ini tidak lepas dari dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang ditunjukkan oleh para peserta serta dukungan penuh dari tim pelatih dan pengelola.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa UIN Alauddin Makassar terus berkomitmen untuk mengembangkan potensi akademik dan kompetensi mahasiswa dalam berbagai bidang,” jelasnya.

Prestasi ini lanjut Prof Darussalam juga menggambarkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh UIN Alauddin Makassar dalam mencetak generasi muda yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi positif dalam berbagai sektor.

“Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berusaha, berkembang, dan mencapai prestasi yang lebih tinggi,” pesannya.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil melaju ke final dan juga kepada tim pelatih yang telah memberikan bimbingan yang baik,” tambahnya.

Dia berharap dalam final nanti, para peserta dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan mampu meraih hasil yang membanggakan bagi UIN Alauddin Makassar dan juga untuk diri mereka sendiri.

“Teruslah berprestasi dan tingkatkan kualitas diri. Kami mendukung penuh perjalanan kalian menuju kesuksesan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan bergensi yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ini dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tahun ini, OASE PTKI II Tahun 2023 mengusung tema “Generasi Inovatif dan Moderat Bergerak Bersama Mewujudkan SDGs” (Building Moderate and Innovative Generation to Reach Out Sustainable Development Goals).

OASE PTKI II yang memperlombakan 25 jenis cabang lomba dalam bidang agama, sains dan riset, babak penyisihan dilakukan secara daring yang berlangsung pada 22-26 Mei 2023 yang lalu, sedangkan babak final secara luring yang digelar pada 14-17 Juni di kampus UIN Jakarta.(rls)