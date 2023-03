Sekolah Animasi 3D Internasional Milik Animator Iron Man Hadir di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Sekolah animasi 3D bertaraf internasional resmi di buka di Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah ini milik Andre Surya, animator Transformer Iron Man.

Namanya yakni Enspire School Of Digital Art (ESDA) Makassar. Sekolah ini merupakan sekolah pertama di kawasan Indonesia Timur.

Branch Manager ESDA Makassar, Aisyah Fadillah mengatakan Sekolah animasi bisa menjadi tujuan anak-ana di Makassar untuk mengembangkan ilmu dalam bidang 3D. Terkhusus lagi pengembangan animasi.

“Iya kemarin sudah grand launching di Hotel Aroetelsmile. Kemarin di hadiri juga siswa, mahasiswa dan pemuda. Pak Andre Surya hadir juga langsung memberi materi,” kata Branch Manager ESDA Makassar, Aisyah Fadillah, Minggu (12/3/2023).

Dilla sapaan akrabnya menjelaskan

ESDA Makassar menjadi solusi para siswa dalam perkembangan ilmu animasi. Termasuk melahirkan animator profesional dan mendunia seperti Andre.

“Tujuannya mencari calon-calon animator Makassar, mencari anak-anak di Makassar yang bisa terjun langsung di bidang 3D,” jelasnya.

“Karena di Makassar pasti masih kurang paham apa itu. Nah ternyata ini bagus sebagai sekolah untuk melahirkan digital artis dan pelanjut Andre surya,” tambahnya.

Bagi para masyarakat Makassar yang ingin menjadi siswa di sekolah ini tentu sangat muda. Caranya cukup dengan datang ke ESDA Makassar.

“Lokasinya Jalan Daeng Tompo 24 atau bisa kontak admin 082111514242. Jadi orang disini gurunya tidak perlu bawa laptop, datang bawa diri saja karena sudah lengkap alat,” sebutnya.

Bahkan menurut alumni Sastra Prancis Unhas ini kemudahan akan di dapatkan para siswa yang bergabung dengan para guru dan mentor di bidangnya.

“Mau datang jam berapapun kita akan mulai. Jadi langsung gurunya sudah standby. Usia dari 7 tahun sampai dewasa asalkan minat belajar, dengan biaya Rp 400-4 juta” paparnya.

Andre Surya sendiri sudah membangun sekolah animasi di 49 tempat di Indonesia, sementara untuk Makassar merupakan sekolah pertama di Indonesia Timur.

Andre tentu bukan orang sembarang dalam bidang animasi. Ia menjadi salah satu animator yang terlibat dalam pembuatan film box office Hollywood, mulai dari Iron Man, Iron Man 2, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Star Trek, Terminator Salvation, Transformers Revenge of the Fallen, Surrogates, Rango, dan The Last Airbender. (rls)