JNE Courier of The Year dan CEO of The Year

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Komitmen JNE sebagai perusahaan ekspres dan logistik nasional, untuk konsistenberkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Bangsa, diwujudkan dalam berbagai langkah bisnis yang dapat menjadi peluang bagi masyarakat. Di saat kondisi perekonomian dan tantangan bisnis dunia yang mengalami penurunan karena resesi global, JNE tetap mempertahankan kapabilitas dan kapasitasnya. Pengembangan bisnis pun terus dilakukan dengan meningkatkan kinerja berbagai sektor penting agar JNE memberikan kualitas pelayanan terbaik, sehingga dapat selalu bermanfaat bagi seluruh pelanggan mau pun para mitra.

Upaya serta kerja keras seluruh lini dalam perusahaan terus dilakukan dengan komitmen untuk selalu mengedepankan kualitas pelayanan kepada pelanggan tersebut pun berbuah manis menjelang usianya yang ke-32 tahun, dengan penganugerahan penghargaan bergengsi dari Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2022 untuk JNE dengan merebut dua penghargaan sekaligus yaitu Courier of The Year dan CEO of The Year diberikan kepada Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi Soeprapto”, pada (8/11), di Ballroom Manhattan Hotel Jakarta Selatan.

“Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2022” adalah sebuah penghargaan yang didedikasikan khusus bagi perusahaan penyedia jasa logistik, operator infrastruktur logistik, dan institusi pendukung logistik & rantai pasokan yang selama pandemi Covid-19 mampu mengatasi tekanan melalui sejumlah strategi dan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir. Beberapa perangkat

teknologi yang dimanfaatkan antara lain berbasis big data analytics, artificial intelligence, internet of things, blockchain, cloud logistics, serta robotics & automation agar dapat menopang langsung ekosistem UKM demi kebangkitan ekonomi Indonesia.

Presiden Direktur JNE, M Feriadi Soeprapto, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan istimewa ini. “Mewakili seluruh karyawan dan manajemen JNE, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bisnis Indonesia Group, penerbit harian ekonomi terbesar di Indonesia, sebagai penyelenggara penganugerahan skala nasional kepada para industriawan logistik dan rantai pasok 2022 yang dinilai telah berhasil dalam memajukan dunia logistik di Tanah Air,” tuturnya.

Feriadi juga menyampaikan bahwa JNE didirikan dengan tujuan utama membawa manfaat bagi seluruh stakeholder, pelanggan, mau pun para mitra sesuai dengan tagline kami yaitu, “Connecting Happiness”.

“Penghargaan ini pun tepat diberikan di bulan istimewa bagi seluruh karyawan JNE di seluruh Indonesia menjelang HUT 32 tahun dengan tema Bangkit Bersama untuk mengemban amanah, mengantarkan paket ke seluruh pelanggan, menghadapi tantangan global serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional agar dengan majunya logistik, bangkitnya ekonomi akan baik untuk kejayaan bangsa,” kata Feriadi. (suk)