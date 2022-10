Dandim Hadiri Peringatan Maulid di Rutan Bantaeng

BANTAENG, UPEKS.co.id — Dandim 1410 Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sis., menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 M, di Rutan Kelas ll Bantaeng, Jalan Dahlia Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Temanya; “Dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan ukhuwah Islamiah dan penguatan nilai keimanan serta Ketaqwaan kepada Allah SWT,” Sabtu (15/10/22).

Hadir dalam acara maulid Ka Rutan Kelas II B Bantaeng Ince Muh. Rizal, S.H., M.Si., Camat Bantaeng Rigas Panawang Hakim S.Sos., Ketua Dharma Wanita Persatuan Rutan Kelas II B Bantaeng, Para Pegawai Rutan Kelas II B Bantaeng, Para Narapidana dan tamu undangan yang hadir berkisar 150 orang.

Dalam sambutannya Dandim 1410 Bantaeng menyampaikan ucapan rasa syukur tetap kita panjatkan kepada Allah SWT, “Dan janganlah pernah putus asa bersyukur meskipun kita ini masih menjalani hukuman,” ucapnya.

Rahmat dan Karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita semua adalah Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang patut kita contohi dan teladani akhlaknya,” tuturnya.

Kita yang berada didalam rutan ini jangan pernah putus asa dalam perbaiki diri kita jadikan ini sebagai pelajaran, tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan diambil nilai positifnya serta bertekad jangan pernah masuk kerutan kembali”.

Terkait dengan Rahmat yang terbesar yang saya sampaikan kita sebagai ummatnya, jangan pernah kita lupa Baginda Rasulullah SAW dan tanamkan rasa cinta kepada beliau dengan memperbanyak bersholawat kepadaNya, karena Rasulullah merupakan bapak rohnya kita semua yang pada hakekatnya ruh dan Nur Rasulullah Muhammad SAW ada sebelum Nabi Adam AS diciptakan dan sebagai bukti setelah diciptakan Hawa maharnya adalah sholawat” tutupnya.(Irwan.Patra)